Bald ist Sommer! Und damit steht auch bald die E3 vor der Tür. Noch wissen wir nicht, welche Neuigkeiten die große Spielemesse in Los Angeles uns dieses Jahr bescheren wird, dafür können wir euch aber bereits jetzt eine Vielzahl von Spielen ans Herz legen - oder explizit davor warnen - damit ihr euch die Zeit auch mit den richtigen Perlen vertreibt. Schaut mal rein, es ist so gut wie für jeden Geschmack was dabei!

Wie immer gilt: Falls ein Spiel fehlt, dass unbedingt noch in diese Liste soll - weil es einfach so unglaublich gut ist und wir uns gar nicht erlauben können dieses Spiel nicht zu testen: Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!