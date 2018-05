World of Warcraft ist definitiv ein zeitaufwendiges Hobby. Denn immerhin müsst ihr erst einmal auf die Höchststufe leveln, dann euer Equipment farmen und im besten Falle noch mit anderen Spielern wöchentlich auf Raids gehen, um noch mehr Erfolge zu verzeichnen. Auch das liebe Gold ist nicht so einfach gefarmt, wie es vielleicht den Anschein hat. Umso schlimmer, wenn dann ein neues Mount in World of Warcraft auftaucht, das bislang alle Rekorde in Sachen Kosten um Längen schlägt.

Noch dieses Jahr geht Battle for Azeroth an den Start!

Bislang war das teuerste Mount in World of Warcraft die Blutfangwitwe. Zwei Millionen Gold werden für die reitbare Spinne fällig. Die Seite "WoWHead" hat vor einiger Zeit ein neues Reittier für World of Warcraft: Battle for Azeroth entdeckt. Der "Mighty Caravan Brutosaur" wird im neuen Addon schlappe fünf Millionen Goldstücke kosten. Zumindest laut aktuellen Beta-Daten. Es wäre möglich, dass Blizzard noch bis zum Release etwas ändert. So ist der Dino aber aktuell das teuerste Reittier in WoW.

Der Betrag lässt sich dank der WoW-Token auch in Echtgeld umrechnen. Ein WoW-Token, mit denen Spielzeit erworben werden kann, wird im Auktionshaus für 350.000 Gold angeboten. Im Echtgeld-Shop müsst ihr 20 Euro dafür hinblättern. Um nun auf die fünf Millionen des Sauriers zu gelangen, braucht es also 300 Euro, die allein für dieses eine Reittier draufgehen. Definitiv ein Aushängeschild, das nicht viele Spieler Ingame mit sich führen werden.