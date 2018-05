Fortnite ist aktuell eines der beliebtesten Spiele auf dem gesamten Gaming-Markt. Kein Wunder also, dass so manche kreativen Köpfe nach Mitteln und Wegen suchen, um etwas an der großen Popularität zu verdienen. So berichtet die Seite BBC, dass es wohl nun auch Bodyguards gibt, die Ingame ihre Dienste in Fortnite anbieten, um Spieler zu beschützen. Zudem stehen sie den Käufern als Coach zur Seite und trainieren sie, damit sie besser in Fortnite werden und am Ende den Sieg davontragen.

So cool können Replays aus Fortnite sein:

Die BBC hat mit einem dieser selbsternannten Fortnite-Bodyguards gesprochen. Aaron, der schon eine Weile in diesem Business tätig ist, berechnet seinen Klienten etwa zehn Dollar pro Stunde in Fortnite. Allerdings soll es wohl auch Anbieter geben, die bis zu 27 Dollar pro Stunde berechnen, wenn ihr Service gebucht wird. Wie viele die Dienste der Fortnite-Bodyguards tatsächlich in Anspruch nehmen, ist nicht bekannt. Allerdings scheint es einen Markt dafür zu geben, wenn sich die Angebote halten.

Wenn ihr lieber selbst alles dafür tun wollt, um in Fortnite besser zu werden, habt ihr nun den perfekten Modus zum Trainieren bekommen. In "Playground LTM" könnt ihr mit Freunden die Karte frei erkunden, Loot-Spawns lernen und euch in Trainings-Gefechten gegenseitig verbessern.