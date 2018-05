Mit großen Geldbeiträgen kennt sich der Entwickler Cloud Imperium Games nur allzu gut aus. Das eigene Weltraumspiel Star Citizen stellt in aller Regelmäßigkeit neue Crowdfunding-Rekorde auf. Ein neues Schiffspaket sorgt nun jedoch für Diskussionsbedarf: Für 27.000 US-Dollar (circa 23.160 Euro) verkauft das Unternehmen eine sündhaft teure Armada.

In den bisherigen Videos zeigt Star Citizen vor allem ein Hang zur Detailverliebtheit:

Das sogenannte Legatus Paket enthält 117 Raumschiffe und somit nahezu jedes Schiff, welches es bislang im noch unfertigen Star Citizen gibt. Hinzu kommen 163 zusätzliche Gegenstände, darunter Upgrades, neue Designs und vieles mehr. Wer sich für das Paket interessiert, muss jedoch schon vorher einmal tief in die Tasche gegriffen haben. Alleine um die Produktseite aufzurufen, benötigt es ein Investment von 1.000 US-Dollar (circa 860 Euro).

Digitale Raumschiffe im Wert eines echten Autos - das ist selbst manchen hartgesottenen "Star Citizen"-Fans und -Unterstützern ein Stück weit zu viel. In den Kommentaren auf Reddit wird daher heiß diskutiert. Manche sehen es ganz nüchtern:

"Nun... wenn sich das jemand leisten kann, dann nur zu ... jeder gewinnt"

Das investierte Geld, so heißt es bei jedem Kauf, wird vollständig in die Entwicklung Star Citizen investiert. Die Weltraum-Simulation ist seit 2012 in Entwicklung und soll im Mehrspieler-Bereich ein riesiges Universum auf eine möglichst realistische Art und Weise darstellen.

"Für Leute, die gerne etwas beisteuern, ist das kein Problem. Wie auch immer, ich würde es absurd finden, einen solchen Betrag zu bezahlen. Aber das bin ich. Wenn jemand viel Geld hat und wirklich sehen will, wie dieses Spiel zum Leben erwacht, wird er wahrscheinlich daran interessiert sein."

Doch manche Beiträge sind auch deutlich kritischer und bezeichen das Paket mitunter als "Witz" oder gar "Abzocke". Ein Nutzer bringt es dabei so manche Meinung besonders auf den Punkt:

"Das sind 27.000 US-Dollar für einen Code..."

Manche befüchten außerdem, dass solche Schiffpakete zu einem späteren Ungleichgewicht im Spiel selbst führen könnten.

"Sie zwingen die Leute nicht zum Kauf, aber ich würde sagen, dass sie eine Gesellschaft reicher Eliten in der Gemeinschaft fördern."

Ob so ein Paket tatsächlich Auswirkungen auf die Spielbalance hat, wird sich in Zukunft zeigen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Star Citizen in seiner vollständigen Form schließlich noch nicht spielbar.

Einen festen Veröffentlichungstermin gibt es derweil noch nicht. Voraussichtlich soll die Singleplayer-Kampagne Squadron 42 im Laufe des Jahres erscheinen, sofern sie nicht erneut verschoben wird.