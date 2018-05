Ob ihr sie euch wünscht oder nicht: Manche Spielefortsetzungen tauchen einfach vollkommen unerwartet auf. Wir zeigen euch heute eine Reihe von Spielen, von denen wohl keiner geglaubt hat, dass sie Sequels bekommen.

Es ist naheliegend, dass erfolgreiche Videospiele eher früher als später Fortsetzungen spendiert bekommen. Gerade, wenn große Studios dahinterstecken, könnt ihr die Tage bis zur Ankündigung des Sequels vermutlich an einer Hand abzählen. Ganz nach dem Motto: "Never change a winning horse." - Niemals ein Siegerpferd auswechseln! Und das dann möglichst auch noch so zügig wie es geht – bevor der nächste große Schrei von der Konkurrenz um die Ecke kommt.

Was passiert, wenn der Gaul schon im ersten Rennen lahmt, liegt dann ebenfalls auf der Hand. Selbst wenn es sich um ein stattliches Tier handelt, ihm aber dennoch kein Erfolg beschienen war. Die Chancen auf eine Fortsetzung gehen im Misserfolgsfall gen Null. Idealismus oder zweite Chancen spielen in Wirtschaftsunternehmen selten eine große Rolle.

Manchmal kommen sie wieder

Wir zeigen euch heute eine Liste von Spielen, mit deren Fortsetzung keiner gerechnet hat und geben ein kurzes Fazit dazu ab, ob es sich dabei um schöne Überraschungen handelt oder eher um unliebsame Nachfahren:

Auch Spiele, die für mäßigen Wirbel gesorgt haben, jedoch keine leidenschaftlichen Fans gewinnen konnten, sind nicht die erstbesten Kandidaten für Fortsetzungen. Und doch, sie kommen immer wieder, wie ihr sehen könnt. Welches der überraschenden Sequels hat euch am meisten gefreut? Schreibt es in die Kommentare!