Selten wagt ein Entwickler, der mit einem Spiel an die goldenen Zeiten der 16-Bit-Ära anknüpfen will, etwas ganz Neues. Square Enix und Entwickler Acquire gehen mit Octopath Traveler diesen Schritt und betreten damit verheißungsvolles Neuland.

Die Jüngeren unter euch haben sicher schon mal mitbekommen, wie die "alten Hasen" unter den Zockern von den ach, so glorreichen Zeiten der 16-Bit-Konsolen geschwärmt haben. Ein großer Teil dieser schönen Erinnerungen rekrutiert sich aus japanischen Rollenspielen, die in Gestalt von Final Fantasy 6, Chrono Trigger oder Lufia große Welten in kleinen Steckmodulen verpackt haben.

Seitdem hat so mancher Entwickler versucht, dieses ganz besondere Spielgefühl zu replizieren. Geklappt hat das mal sehr gut, wie zum Beispiel im Falle von Radiant Historia - Perfect Chronology, manchmal ging es komplett in die Hose, wie die Neuauflage von Secret of Mana gezeigt hat.

Bei all diesen Versuchen, den Glanz der Vergangenheit in die moderne Zeit zu transportieren, verlassen sich die bekannten Software-Häuser aber augenscheinlich auf zwei starre Modelle. Entweder wird ein altes Spiel in ebenso leblose wie lieblose Polygon-Grafik verpackt, oder aber der Pixelbrei der Vergangenheit wird mit oft uninspiriert wirkenden 2D-Sprites für Handy-Formate aufbereitet. Oder aber - als quasi dritte Möglichkeit - das fertige Spiel ist kaum von einer Retro-Produktion zu unterscheiden.

Auftritt Acquire und Octopath Traveler für Nintendo Switch: Schon seit seiner Ankündigung macht das Spiel durch seinen ganz speziellen Grafikstil auf sich aufmerksam. Bei genauerer Betrachtung ist die Optik nichts anderes als klassische 2D-Grafik, die mithilfe von moderner Technik auf einfach gehaltende 3D-Konstrukte projeziert wird. Wir durften bei Nintendo ausprobieren, was sich sonst noch hinter der hübschen Aufmachung verbirgt und wie es sich spielt.

Endlich mal wieder was Neues

Octopath Traveler ist ein klassisches Rollenspiel mit rundenbasierter Kampfmechanik und Zufallskämpfen. Im Mittelpunkt stehen acht Figuren, deren einzelne Schicksale sich verzweigen, überlappen, kreuzen und zu einer großen Geschichte zusammenfinden. Daher auch der Name des Spiels, der die "Pfade von acht Reisenden" beinhaltet. Die ansprechende Optik wird von den Entwicklern als "HD-2D" bezeichnet und stellt die Kombination typischer 2D-Sprites und absichtlich pixelig gehaltener Texturen auf polygonalen Umgebungsobjekten in HD-Grafik dar.

16-Bit-Texturen, künstliche Unschärfe und moderne Wasseroberflächen: Das Gesamtbild ist stimmig.

Das allein rechtfertigt noch nicht die Annahme, es würde sich um etwas Neues handeln. Es steckt schon ein wenig mehr hinter dem Grafik-Design, was zwar sofort wahrgenommen, aber vielleicht erst auf den zweiten Blick zugeordnet werden kann.

Zum einen ist das eine künstliche Unschärfe, die sich außerhalb des Zentrums des Bildschirms und somit des direkten Blickpunkts über die Grafik legt. Der optische Effekt sorgt dafür, dass ihr das Geschehen so wahrnehmt, als würde es durch eine alte, stark gebrauchte Kameralinse gezeigt werden, deren Ränder mit Vaseline eingeschmiert sind.

Die so entstehende Optik unterstreicht das Gefühl, dass ihr euch auf eine spielerische Zeitreise begebt, zur gleichen Zeit aber wisst, dass ihr exakt diesen Aspekt nur deswegen erleben könnt, weil ihr ein Spiel mit moderner Technik vor euch habt. Der andere Faktor sind die auf Hochglanz polierten, zeitgemäßen Grafik- und Lichteffekte vor allem in den Kämpfen, sowie auf Realismus getrimmte Wasseroberflächen.

Es ist durchaus die Gefahr gegeben, dass bei der Verwendung so unterschiedlicher Grafik-Bestandteile ein Bruch entsteht, der sich unangenehm auf das Auge des Betrachters auswirkt. Erstaunlicherweise wachsen aber alle optischen Bestandteile sinnvoll zusammen und ergeben diese ganz eigene "HD-2D"-Ästhetik. Hut ab vor den Designern. Das Ergebnis ist wirklich sehenswert.

Spielerisch die volle Ladung

Wo schon die innovative Grafik auf den ersten Blick vermuten lässt, dass Square Enix als Publisher hinter dem Spiel steht, versichern die komplexen und sinnvoll eingesetzten Spielmechaniken unmissverständlich, aus welcher Schule Octopath Traveler kommt. Producer Tomoya Asano war zuvor mit der Entwicklung der "Bravely Default"-Reihe beauftragt, die wiederum selbst eine Verneigung vor den alten, großen RPGs von Square Enix darstellt. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass Octopath Traveller sozusagen "die größten Hits" der altehrwürdigen Spielmechaniken darstellt.

Übersichtlich: Die zahllosen spielerischen Feinabstimmungsmöglichkeiten nehmt ihr im Menü vor.

Hier nur ein kleiner Überblick über die wichtigsten spielerischen Elemente:

Es gibt ein Job-System wie zum Beispiel in Final Fantasy 5. Die Charaktere können die Fertigkeiten verschiedener Berufe erlenen und bis zu einem gewissen Grad miteinander kombinieren.

Das Boost-System wie in Bravely Default lässt euch in einem Spielzug mehrfach angreifen, zaubern oder sonstige Aktionen in verstärkter Form ausführen. Die taktische Handhabung der Boost-Points ist schwer zu empfehlen!

Gegner verfügen über Schwächen, die mehrfach ausgenutzt werden müssen, um sie effektiv bekämpfen zu können. Gelingt euch das, ist der Gegner eine gewisse Zeit lang wehrlos. Solche Mechaniken kennt ihr zum Beispiel aus verschiedenen "Shin Megami Tensei"-Spielen.

Außerhalb der Kämpfe könnt ihr mithilfe bestimmter Fertigkeiten NPCs ausfragen, als Unterstützer im Kampf rekrutieren oder zum Duell herausfordern. Ersteres kennt ihr durchaus aus bekannten Spielen wie The Elder Scrolls 4 - Oblivion, letzteres vielleicht aus nicht ganz so bekannten Werken Radiata Stories.

Wo rohe Gewalt versagt, hilft Forschung und Kalkül weiter. Ihr solltet keinen dieser Aspekte im Spiel vernachlässigen.

Bei all diesen Einzelmechaniken gelingt es den Entwicklern, das Gesamtgeschehen nicht überladen wirken zu lassen. Jede Funktion ist sinnvoll, nichts wirkt aufgesetzt, ihr solltet wirklich alle spielerischen Mittel nutzen. Denn eines solltet ihr von Anfang an im Blick haben:

Octopath Traveler ist ein Rollenspiel für Leute, die eine gewisse Erfahrung in dem Genre mitbringen. Die Frequenz der Zufallskämpfe ist eher niedrig, dafür hat es jeder einzelne Kampf in sich. Ihr werdet also richtig gefordert! Nur wer seine Truppe entsprechend vorbereitet, sein Inventar gut bestückt hält und die richtigen Fähigkeiten gegen die entsprechenden Schwachpunkte ausspielt, kommt weiter.

Schon in der aktuellen Version überzeugt das Spiel auf so vielen Ebenen. Wie eindringlich die Erzählung dahinter im Endeffekt funktioniert, kann aus dem kurzen Ausschnitt, den wir spielen durften, nicht abgeleitet werden. Überraschend war jedoch der textliche Schwenk aus einer leichtfertigen Konversation direkt ins Herz einer von Blut, Tod und Nekromantie gezeichneten Quest. Octopath Traveller hat vermutlich noch viele solcher Überraschungen auf Lager. Gerne werden wir sie alle erkunden. Erscheinen soll das Spiel am 13. Juli 2018 exklusiv für Nintendo Switch.