Der Blaue Bomber kehrt zurück! Nachdem Keiji Inafune, der Erfinder von Megaman, mit seiner selbstkreierten Roboterkonkurrenz Mighty No. 9 keine großen Erfolge feiern konnte, hält Capcom nun mit dem Original dagegen. Wir durften die ersten beiden Level von Megaman 11 bereits anspielen und kamen dabei ordentlich ins Schwitzen.

Zu Beginn ein kleines Rätsel: Schweißperlen auf der Stirn, das Gesicht zu einer zerknautschten Grimasse verzogen und ein Puls, bei dem Rentner schon längst ohnmächtig geworden wären. Welches Spiel habe ich gespielt? Nein, natürlich nicht Zumba Fitness – World Party für die Wii, sondern das brandneue Megaman 11!

So sieht es aus, wenn ihr mit dem Robo-Jungen ums Überleben kämpft:

Nachdem die Reihe mit Megaman 9 und Megaman 10 zum minimalistischen „8 Bit“-Grafikstil der NES-Originale zurückkehrte, gibt es im elften Teil der Hauptreihe nun erstmals komplett in 3D gerenderte Umgebungen. Fürs erste ist das etwas gewöhnungsbedürftig, fängt den typischen Charme der Serie jedoch besser ein als erwartet. Mithilfe von Cel Shading wurde versucht, dem Bild einen möglichst animehaften 2D-Look zu verpassen und das steht dem Blauen Bomber gut! Doch bei Megaman ist die Spielmechanik für viele Spieler natürlich ohnehin deutlich wichtiger als die Optik. Also, wie genau spielt sich der neueste Ableger des Traditions-„Jump and Runs“?

Eine Story gibt es diesmal natürlich auch, aber die ist eher nebensächlich.

Aus den zwei Stages, die mir zur Verfügung standen, wählte ich zuerst die des Robot Masters mit dem Namen Blockman. Wie sich geneigte Megaman-Spieler aus der höchst kreativen Benennung bereits erschließen können, wirft dieser mit schweren Steinbrocken um sich. Doch bis ich dem Block-Boss gegenübertreten darf, muss ich zuerst seine mit Fallen gespickten Festung durchqueren.

Das Spiel verliert keine Zeit dabei, euch klarzumachen, wer hier das Sagen hat. Ab der allerersten Sekunde seid ihr nämlich der Gejagte! Gegner kommen aus allen Richtungen auf euch zu und schweben praktischerweise genau auf der Höhe zwischen dem Boden und der höchsten Sprungdistanz eures Charakters. Ihr müsst also mit eurem Blaster feuern, wenn ihr im Begriff seid, auf- oder abzusteigen, was gar nicht so einfach ist wie es vielleicht klingt. Auf jedem neuen Bildschirm lauert der Tod.

Wer diesen Gegner auf Anhieb besiegt hat, werfe den ersten Stein!

Wie es sich für Oldschool-Springerein gehört, könnt ihr natürlich auch nur nach links oder rechts schießen, nicht nach oben, unten oder diagonal. Dafür hat Megaman allerdings das neue „Double Gear“-System verbaut, mit dem ihr entweder euren Blaster verstärken oder die Zeit verlangsamen könnt. Zusammen dürft ihr die Bonusfunktionen nur benutzen, wenn euer Gesundheitsbalken bereits auf ein Minimum abgesunken ist. Bei der Anspiel-Runde war das von großem Vorteil, denn als Megaman-Noob kämpfte ich mich zu meiner Schande mehr schlecht als recht durch den Level.

Fuseman macht euch die Hölle heiß!

Nach dem ersten Game Over entschied ich mich, den anderen Level auszuprobieren. Bei Fuseman geht es - wie ihr euch sicher denken könnt - um das zentrale Thema Elektrizität. Von all den blinkenden Lichtern auf dem Bildschirm solltet ihr euch auf keinen Fall durcheinanderbringen lassen, denn praktisch alles, was sich bewegt, will euch umbringen. Der einzige Weg, euch das Vorankommen noch mehr zu erschweren, wäre wohl das Zünden einer Atombombe. Während sich Herzrasen und Frustration gleichmäßig abwechselten, wurde mir klar, dass man nur eine einzige Möglichkeit hat, diesen Spießrutenlauf des Todes zu bestehen: Und zwar indem man die Level komplett auswendig lernt.

Eine Erkenntnis, die Veteranen der Serie schon vor Jahrzehnten gemacht haben. Aber ich betone nochmal: In meinem Fall handelt es sich um einen Megaman-Noob.

Angesichts dieser zeitfressenden Herausforderung musste ich mich fürs erste geschlagen geben. Festzuhalten bleibt, dass Megaman 11 genau wie seine Vorgängerspiele ein sackschweres Spektakel wird. Falls ihr also Adrenalin-Junkies mit einem gewissen Hang zur Selbstgeißelung sein solltet, könnt ihr versichert sein, dass das Spiel euren Ansprüchen gerecht werden wird. Leute, die ein knuffiges „Jump and Run“ für zwischendurch erwarten, sollten sich jedoch besser warm anziehen ...