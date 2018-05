Jetzt mal Butter bei die Fische: Jeder der behauptet, invertierte Y-Achsen seien widernatürlich, schwindelt ohne rot zu werden. Ich verrate euch gern, warum es das einzig Sinnvolle ist, "umgekehrt" zu spielen.

Eigentlich ist es schon fast frech, dass Unsereins als Exoten betrachtet wird. Wir, die wir mit der vermeintlich umgekehrten Y-Achse spielen, werden als Ausnahmeerscheinung wahrgenommen. Wir müssen uns zu Spielbeginn erst einmal durchs Menü wühlen, hoffen, dort eine entsprechende Option zu finden, mit der die Bewegung auf der Y-Achse "invertiert" wird.

Invertiert oder 'normal' - wie werdet ihr Battlefield 5 zocken?

Wenn ein Freund das Pad nach uns in die Hand nimmt, stöhnt er erst einmal laut auf. Was das denn solle, invertiert zu spielen, jetzt müsse er das erst wieder umstellen. Die Nähe des Wortes "invertiert" zu "introvertiert" kann dabei kaum zufällig sein - unvorteilhafte Assoziationen sollen dadurch ausgelöst werden. Hier findet Diskriminierung statt und das völlig zu Unrecht. Denn eigentlich ist die "invertierte" Steuerung die einzig richtige.

Die Y-Achse des Bösen?

Die Spiele selbst liefern dabei schon einen Teil der Begründung: Nehmen wir einmal "Third Person"-Games. Shooter, Adventures, Jump and Runs im dreidimensionalen Raum – sucht es euch aus. Was lest ihr, wenn ihr die Steuerungsbefehle angezeigt bekommt? Richtig, der rechte Stick ist dazu da, die Kamera zu bewegen. Das ist wichtig! Ihr steuert die Kamera, nicht den sichtbaren Bereich, den sie einfängt.

Lakitu zielt nach unten. Da hat wohl jemand den Stick nach vorn gedrückt.

Stellt euch also vor, hinter dem Blickfeld im Spiel sitzt tatsächlich eine Person – vielleicht ein Lakitu auf der Wolke - der die Kamera hält und filmt, was ihr seht. Neigt ihr den rechten Stick des Controllers, gleitet Lakitu in einem kugelförmigen Bereich um eure Figur herum in die jeweilige Richtung, während das Blickfeld des Objektivs mit ihm kippt. Zum Beispiel nach vorn: Lakitu schwebt also über euren Kopf hinweg, neigt sich gen Boden und die Kamera fängt ein, was unter euren Füßen passiert. Ergo: Nach vorn drücken bedeutet, dass die Kamera zu Boden geht. Logisch. Muss man nur mal drüber nachdenken.

Der geneigte Spieler invertiert

"Nach vorn neigen" ist übrigens das nächste wichtige Stichwort: Wie haltet ihr in der Regel einen Controller in der Hand? Ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber ich gehe davon aus, dass ihr ihn in einer aufrechten Sitzposition nicht so haltet, dass die Knöpfe und Sticks auf euch zeigen. Macht das mal als Trockenübung mit der bloßen Hand nach, ihr würdet nach kurzer Spielzeit wohl Gelenkschmerzen bekommen.

"Nach oben drücken" - ach, wirklich?

Die meisten Gamer halten das Pad vermutlich ähnlich wie eine Zeitschrift vor ihren Körper, also so, dass die Knöpfe leicht schräg nach oben stehen. Stellen wir uns nun also vor, wir spielen einen "First Person"-Shooter, in dem der "Kameramann" ja im Grunde der Avatar selbst ist. Dann repräsentiert der rechte Stick den Kopf dieses Avatars. Schubst ihr ihn nach vorn (nicht nach oben, denn – wir erinnern uns – wir halten den Controller ja nicht wirklich so, dass wir den Stick nach oben schieben), neigt die Figur ihren Kopf nach vorn. Und siehe da: Ihr blickt geht nach unten.

Gleichstellung für Invertierten-Fans!

Ihr seht, beide Kamerasteuerungsvarianten ergeben nur wirklich Sinn, wenn die Bewegung auf der Y-Achse "invertiert" ist. Die vermeintliche Umkehrung ist also keine zu belächelnde Kuriosität, sondern sehr viel intuitiver als die "normale" Steuerung und somit das, was eigentlich Norm sein sollte. Von fliegenden Vehikeln muss ich wohl gar nicht erst anfangen, ihr wisst sicher alle, wie ein Steuerknüppel im Cockpit funktioniert.

... so nämlich!

Auch wenn mein Anliegen also ist, dass sich invertiert Spielende von ihrer Sonderrolle freimachen und emanzipieren sollen, die hämischen Kommentare der Normalos nicht länger über sich ergehen lassen müssen, soll ein friedlicher Apell den Abschluss bilden: Ob normal oder invertiert, wir sind doch alle gleich dufte und können in Harmonie miteinander zocken, egal welche Vorlieben wir haben.

Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann spielen wir letztendlich auch nur die jeweils bevorzugte Variante, weil wir sie uns irgendwann in grauer Vorzeit einmal eingeprägt haben und zu bequem sind, etwas anderes zu probieren. Schuldig im Sinne der Anklage.

Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr am liebsten zockt: Invertiert oder normal? Habt ihr vielleicht ganz besonders verrückte Angewohnheiten, zu spielen, ähnlich wie in der Bilderstrecke? Diskutiert mit uns über Sinn und Unsinn von Steuerungsvariationen!