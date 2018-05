Erinnert ihr euch noch? Der 11-Jährige, der wegen GTA in eine Verfolgungsjagd geriet

Die folgende Geschichte ist 2016 passiert und wir hoffen inständig, dass der Junge knapp zwei Jahre später keinen Hausarrest mehr hat. Ein 11-Jähriger schnappte sich das Auto seiner Eltern, nachdem er GTA gezockt hatte und lieferte sich sogar eine kleine Verfolgungsjagd mit der Polizei, wie das britische Magazin Telegraph berichtete.

"Ein 11-Jähriger wurde zu seinen Eltern zurückgebracht, nachdem er nicht für die Polizei angehalten ist (...)" so der Tweet eiines Polizisten.

11 year old boy returned to parents after failing to stop for police on Hwy400...

Wanted to drive after playing #GrandTheftAuto