Ganz ohne Vorwarnungen ist es passiert: In den frühen Morgenstunden kündigte Nintendo Pokémon - Let's Go, Pikachu und Let's Go, Evoli an. Ich konnte meinen müden Augen kaum trauen, als ich die Nachricht heute Morgen nach dem Aufstehen las. Den Schock und die totale Fan-Freude habe ich nun verarbeitet und mir ein paar Gedanken gemacht: Wurde erfüllt, was ich mir gewünscht habe?

Hier seht ihr das kommende Pokémon-Spiel:

Das Erste vorweg: Let's Go, Pikachu und Let's Go, Evoli sind nicht das erwartete Rollenspiel, sondern Spin-Offs. Das ersehnte Kernspiel erscheint voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2019. Ob ich enttäuscht bin? Ein wenig. Doch ich habe jetzt schon einige Pro- und Kontra-Punkte für Evoli und Pikachu.

Pro: Der Koop-Modus

Als ich mein Wunschdenken formulierte, nannte ich als letzten Punkt einen Koop-Modus - und oh mein Gott, er ist Wirklichkeit geworden. Pro Spieler wird nur eine Switch und ein Joy-Con benötigt, den ihr euch teilt. Zusammen könnt ihr so leichter Pokémon fangen. Bisher ist auch nicht mehr bekannt. Doch das reicht mir. So könnt ihr nicht nur, wie gewohnt, gegeneinander kämpfen, sondern wirklich zusammenarbeiten, um Pokémon zu fangen. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mehr möglich wäre, wie zum Beispiel gemeinsam Basen bauen. Zusammen ein und dieselbe Welt erkunden will ich den Entwicklern bei einem Spin-Off nicht zumuten. Das wünsche ich mir beim Kernspiel.

Sieht ganz nach einem Kampf mit Freunden aus.

Kontra: Das Spiel soll für "Casuals" sein

Wie unsere Kollegen von GIGA Games berichten, sollen sich die beiden neuen Games vor allem an Spieler richten, die sich erst durch Pokémon Go mit der Welt der Taschenmonster anfreunden konnten. Danach haben die Entwickler auch die Spielmechanik ausgerichtet: Der Spieler soll wie in Mobile-Games schnell ein- und wieder aussteigen können.

Aber ... Aber ... warum? Was ich an Pokémon-Spielen so geliebt habe, ist, dass sie mich so sehr gefesselt haben, dass ich überhaupt nicht aufhören wollte zu spielen. Ich möchte wieder in eine Welt eintauchen, die ich nicht loslassen möchte. Muss ich jetzt wirklich bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2019 warten, damit mich ein Pokémon-Spiel fesselt?

Pro: Ich muss keine Büsche mehr durchwühlen

Halleluja! Jeder Pokémon-Spieler kennt das Gefühl: Man sucht ein ganz bestimmtes Pokémon und muss wahllos Büsche durchforsten, ohne nur annähernd zu wissen, welches Pokémon als nächstes erscheint. Um der Taubsi-Endlosschleife zu entkommen, haben sich die Entwickler nun von Pokémon Go inspirieren lassen: Wilde Pokémon findet ihr nun nicht mehr im hohen Gras. Sie sind offen sichtbar und eine Begegnung kann durch Zulaufen auf das Pokémon ausgelöst werden. Auch das Fangen gestaltet sich ähnlich wie im mobilen Ableger.

Mit Freunden könnt ihr gemeinsam Bälle werfen

Ihr zielt mit einem Pokéball auf das Pokémon eurer Wahl. Je näher der Kreis an der Farbe Rot ist, desto schwerer wird es für euch.

Kontra: Lasst die Vergangenheit endlich ruhen

Wie erwartet, schickt Nintendo euch in das altbekannte Kanto, das altehrwürdige Pokémon-Fans (Ja, wir sind alt geworden) aus Pokémon Gelbe Edition kennen. Nostalgie schön und gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns in den letzten Jahren nur noch mit Videospiel-Reboots zufriedengeben müssen - siehe Spyro und Co. Auch wenn die Gelbe Edition schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, kann ich mich bis heute noch zu gut daran erinnern. Sogar die Geschichte soll laut Junichi Masuda, Projektleiter des Spiels, dieselbe sein. Lediglich ein paar Neuerungen erwarten euch.

Auch wenn ich mich natürlich auf die beide Spiele Pokémon - Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! freue (vor allen Dingen auf Evoli) blicke ich mit gemischten Gefühlen auf das Spiel. Vor allem macht mich die Tatsache skeptisch, dass es sich an neue Fans der Pokémon-Welt richtet. Ich bleibe weiterhin gespant und warte die E3 ab. Hoffentlich wissen wir dann mehr. Die beiden Spin-Offs erscheinen voraussichtlich am 16. November 2018 für Nintendo Switch.