Wir alle kennen und lieben das rundliche, gemütliche Pokémon Relaxo. Dessen Aussehen könnte sehr gut einem Bären oder einer beleibten Katze nachempfunden sein. Doch wie sich zeigt, steckt noch mehr hinter dem Design des Taschenmonsters, als ihr vielleicht dachtet.

Denn einem aktuellen Interview mit den Pokémon-Entwicklern Ken Sugimori und Koji Nishino in der japanischen Zeitung Yomiuri lässt sich entnehmen, dass in erster Linie ein ganz bestimmter Mann für Relaxo Pate stand.

Vorsicht, ihr solltet jetzt nicht anfangen, mit Pokémon Go nach beleibten Männern zu jagen!

Und zwar hat Nishino höchstpersönlich seinen Kollegen Sugimori zum Aussehen von Relaxo inspiriert. Nishino hat seit Pokémon – Blaue Edition und Pokémon – Rote Edition an der Serie gearbeitet. Seine große und kräftige Statur war Vorbild für die korpulente Erscheinung des schläfrigen Relaxo, wie Sugimori im Interview verrät. Zuvor geisterte bereits ein Bild von Nishino durchs Internet, auf dem er zusammen mit Relaxo zu sehen ist. Sinngemäß ist dazu geschrieben, dass Nishino aussehe, wie ein Baby-Relaxo:

Auf die Aussage, Relaxo sei einem Bären nachempfuden, erwiedert der Nutzer Umekopyon hier: "Relaxo hat allerdings einen realen Ursprung!"

Zudem sei der japanische Name des Pokémon – Kabigon - Gerüchten zufolge der Spitzname des Entwicklers. So oder so: Die Ähnlichkeit lässt sich schwer von der Hand weisen, wie ihr hier nochmal im Vergleich sehen könnt:

(Quelle: The Pokémon Company)

Jetzt, da ihr Relaxos Geheimnis kennt: Mögt ihr ihn noch mehr als zuvor oder fällt es euch schwer, ihn süß zu finden, da er von einem kräftigen Herrn inspiriert wurde? Wir lassen nichts auf Relaxo kommen und mögen ihn trotz dieser Offenbarung wie vorher.