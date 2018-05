Als Unterhaltungsmedium werden Videospiele immer größer und beeindruckender. Doch schon längst kommen sie nicht mehr nur in heimischen Wohnzimmern zum Einsatz, sondern mittlerweile auch in Arztpraxen. Aber wie genau kann man sich das vorstellen? Wir haben das Thema „therapeutische Games“ unter die Lupe genommen.

Seit jeher wird das Hobby Videospiele von Ärzten, Politikern und besorgten Eltern eher argwöhnisch und skeptisch betrachtet. Zu lange auf den Bildschirm zu starren sei schleicht für die Augen, heißt es dann. Oder dass eure Leistungen in der Schule oder Universität automatisch nachlassen, sobald ihr mehr spielt als nur eine oder zwei Stunden täglich. Da sich solche Behauptungen bereits seit den 70er Jahren hartnäckig bis in die heutige Zeit halten, haben es Videospiele nach wie vor oft schwer, als gültiger Zeitvertreib anerkannt zu werden.

Zumindest die medizinische Sicht auf Games befindet sich jedoch seit einigen Jahren im Umbruch. Spiele gelten nun nicht mehr nur als Verursacher von Krankheiten aller Art, sondern werden sogar aktiv zu deren Bekämpfung eingesetzt. Für verschiedene Bereiche gibt es mittlerweile nämlich Software, die spielerisch die Behandlung von Krankheitssymptomen unterstützen soll. Die Anwendungsgebiete reichen dabei von Verletzungen und Sehstörungen bis hin zu psychischen Erkrankungen. An dieser Stelle wollen wir euch einen kleinen Überblick zum aktuellen Stand solcher sogenannten therapeutischen Spiele geben.

Spielerisch zu mehr Konzentration

In den USA existiert bereits seit geraumer Zeit eine Lobbyorganisation mit dem Namen Digital Therapeutics Alliance, die sich für die Entwicklung und Verbreitung medizinisch anwendbarer Apps und Programme einsetzt. Laut eigener Aussage gehe es darum, dass „innovative und klinisch geprüfte Krankheitsverwaltungs- und Behandlungsanwendungen verwendet werden, um medizinische Praktiken und Behandlungsmethoden zu verbessern und in manchen Fällen sogar zu ersetzen“. Neben speziellen Kalender-Apps zur Suchtprävention oder Diabetesvorsorge zählen dazu jedoch tatsächlich auch Videospiele.

Project Evo passt das Spielgeschehen stets an den jeweiligen Spieler an.

In Kooperation mit dem Entwicklungsstudio Akili Interactive hat die Organisation nach einer Methode gesucht, die Verhaltensstörung ADHS digital zu behandeln. Das vorläufige Ergebnis dieses Ansatzes ist das Spiel Project Evo. Das solltet ihr euch jedoch nicht unbedingt wie eine entspannte Zock-Session im heimischen Wohnzimmer vorstellen. Stattdessen muss nämlich stets unter strenger ärztlicher Aufsicht und unter Zuhilfenahme von Messgeräten in der Praxis gespielt werden. Dadurch, dass das Spiel während einer solchen Sitzung die Gehirnströme des Patienten analysiert, kann der Inhalt dynamisch an dessen jeweilige Aufmerksamkeitsspanne angepasst werden. Dadurch soll die behandelte Person spielerisch lernen, nicht die Konzentration zu verlieren.

Inwiefern diese Konditionierung allerdings auch im echten Leben Wirkung zeigt, muss bislang noch geprüft werden. Momentan steht Project Evo kurz vor einer Prüfung durch das US-amerikanische Gesundheitsministerium (FDA). Falls das Pilotprojekt jedoch tatsächlich als Behandlungsmethode zugelassen werden sollte, würde das möglicherweise ein ganz neues Verständnis des Mediums Computerspiel eröffnen. Jedenfalls arbeitet das Studio bereits an weiteren Games zur Behandlung von Alzheimer, Hirnschäden und Autism Spectrum Disorder.

Dig Rush war das weltweit erste medizinisch verwendete Videospiel:

Nachweislich wirksam

Doch Akili Interactive ist nicht das einzige Studio, das das Potenzial digitaler Medizin erkannt hat. Am bekanntesten ist womöglich die Augentrainings-App Dig Rush, welche zusammen mit Ubisoft entwickelt wurde und in Deutschland schon jetzt auf Rezept erhältlich ist. Das Jump-and-Run wurde speziell für die Behandlung von Amblyopie – auch Schwachsichtigkeit genannt – entwickelt. Dabei ist eines der Augen deutlich dominanter als das andere. Die Patienten tragen beim Spielen eine Brille mit Rot-Blau-Filter, wodurch manche Details nur für ein Auge sichtbar sind. Nach einer Kalibrierung durch den Augenarzt wird auf diese Weise also das schwächere Auge trainiert.

In Snow World kommen Verbrennungsopfer auf andere Gedanken.

Darüber hinaus existiert ein weiteres Spiel mit dem Titel Snow World, das an der University of Washington entwickelt wurde. In Verbindung mit VR-Technologie soll es Verbrennungsopfer dabei unterstützen, ihre Schmerzen zu lindern. Einer Studie zufolge konnten die kühlenden Schneelandschaften in der virtuellen Welt das subjektive Schmerzempfinden der Patienten tatsächlich senken. Die spezielle Farbgebung und die Ablenkung durch Videospiele erzielt dabei eine ähnliche Wirkung wie ein Schmerzmittel.

Vor allem in Bezug auf neuronal verursachte Krankheitsbilder konnten also bereits große Fortschritte erzielt werden. Doch wer kann jetzt schon sagen, in welchen überraschenden Anwendungsgebieten Games in Zukunft außerdem eingesetzt werden könnten. Fest steht jedenfalls schon jetzt, dass sie manchmal deutlich mehr sein können als nur oberflächliche Unterhaltung.