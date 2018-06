Es hätte ein atmosphärischer Höllentrip sein sollen, Agony enttäuscht aber wegen technischer Macken und frustrierender Mechaniken. Die veröffentlichten Szenen geschnittener Inhalte zeigen nun nochmals mehr als deutlich, worauf bei der Entwicklung der größte Wert gelegt wurde: Schocken um jeden Preis.

Tabus sind den Entwicklern von Madmind offensichtlich egal gewesen, als sie das Projekt Agony ersonnen haben. Beziehungsweise vielleicht eher bewusst, so dass sie gezielt über die Stränge schlagen konnten. Klar, wählt man das weitreichende Konstrukt "Hölle" als Ausgangspunkt für Horrorfantasien, gleicht das im Grunde auch einem Freifahrtschein für jede denkbare Geschmacklosigkeit.

So sieht Agony in Bewegtbildern aus:

Der fantastische Überbau lässt für so ziemliche jede Darstellung immer argumentative Schlupflöcher: Die Hölle, die Heimstätte des essentiellen, abgrundtiefen Bösen. Die Endhaltestelle für verlorene Seelen, die auf alle Ewigkeit den größtmöglichen, ausweglosen Qualen ausgesetzt sind. Das ist in der Beschreibung so abstrakt, dass es jede noch so bestialische Vorstellung zulässt. Doch welchen Mehrwehrt hat es in Spielform?

Wenn außer dem Schock nichts bleibt

Agony wurde von Beginn an vor allem damit beworben, besonders grausig zu sein. Die ersten Bilder sahen tatsächlich auch interessant aus – atmosphärischer Horror für Hartgesottene deutete sich an. Nutzt der Entwickler die gezeigte Hölle nicht als sprichwörtliche Hölle, um damit einen realistischeren Zusammenhang herauszuarbeiten, geht die Möglichkeit, das Szenario effektiv, unterhaltsam zu nutzen, aber nicht über das Schockieren hinaus. Und wie sich zeigt, haben Madmind sich auch nur darauf vollkommen versteift.

Agony ist blutrünstig, weil es blutrünstig sein soll. Keine Unterhaltung, kein Grusel, kein spielerischer Wert. Dabei wäre diese Form von Gehalt nötig gewesen, um die gezeigte Gewalt zu rechtfertigen.

Manchmal muss es wehtun, bin ich der Meinung. Manche Szenarien von Unterhaltungswerken, die eben mehr sind als nur Unterhaltung brauchen den Schock, den Schlag in die Magengrube, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ein Antikriegsspiel zum Beispiel kann die inhärente Botschaft schwer ohne die Drastik transportieren, die das Thema mit sich bringt.

Agony birgt aber keine tiefergehende Botschaft. Dass also mit dem Gemetzel und sexueller Gewalt größtenteils Bugs und frustrierende Spielmechaniken einhergehen, lässt die Schlachtplatte zur reinen Zurschaustellung von Tabubrüchen verkommen. Hellblade – Senua’s Sacrifice hat gezeigt, dass selbst ein so abstraktes Szenario ein unangenehmes und tiefgründiges Erlebnis schaffen kann. Das war bei Agony offensichtlich nie vorgesehen.

"Als Dämon Kinder töten"

Das zeigt sich überdeutlich durch das Video, das seit gestern angesehen werden kann, in dem die herausgeschnittenen Spielszenen zu sehen sind, die Madmind zur Vermeidung von Rechtsstreits vor dem Release entfernt hat. Vergewaltigungen aus der Ego-Perspektive, Babies, die nach dem Koitus aus dem Bauch geschnitten werden – die Stoßrichtung der Entwickler wird eindrucksvoll erkennbar.

Beim Ansehen war ich gar nicht wirklich schockiert von den Szenen an sich. Ich kann sie gut verkraften, ohne schlaflose Nächte zu bekommen. Da ich bei Agony ohnehin vom größtmöglichen Ekelfaktor ausgehe und mich die Ankündigung des Videos aufs Schlimmste hat einstellen lassen, empfand ich die völlig übertriebenen und grafisch eher mauen Bilder dann überraschend wenig eindringlich. Viel schockierter war ich von der Tatsache, dass diese Spielabschnitte existieren. Dass sie für den Konsumenten gemacht worden sind und es sie hätte in einem frei verkäuflichen, interaktiven Medium geben sollen.

Ich kam mir vor, als schaute ich einem Kind dabei zu, wie es wirre Gewaltfantasien aufs Papier kritzelt, weil es gerade die Faszination des Morbiden für sich entdeckt hat und damit experimentiert. Da ich aber weiß, dass erwachsene Menschen für Agony verantwortlich sind, kann ich diese simple entdeckerische Neugier nicht als Grund für die Darstellungen gelten lassen. Schocken, ekeln, anecken, nur um Aufmerksamkeit zu erregen – das scheint das primäre Motiv.

Alles nur ein Missverständnis?

Vielleicht ist Agony am Ende eine zynische Abrechnung mit der modernen Konsumgesellschaft. Das "Funny Games" der Videospiele sozusagen. Das uns den Spiegel vorhalten und zeigen will, wie weit wir bereit sind, Unterhaltung zu konsumieren. Oder ich tue den Entwicklern Unrecht und ihr Ansinnen war zu Beginn, ein hochwertiges Horrorspiel zu schaffen, das nicht allein von der Provokation lebt und irgendwas ist im Entstehungsprozess schiefgelaufen. Dass sie es aber für notwendig erachten, die fragwürdigen gestrichenen Szenen in einem mit beschreibenden Titeln versehenen YouTube-Video nachzureichen, spricht eher dafür, dass die Effekthascherei von Beginn an im Vordergrund stand.

Dass sich das Konzept nicht bezahlt macht und Agony größtenteils von der Presse verrissen wird, ist meiner Meinung nach ein gutes Signal für die Spieleindustrie. Immer mehr, immer härter und immer schonungsloser ist eine Rezeptur, die scheinbar nicht funktioniert, wenn alles andere im Argen liegt. Oder aber die meisten Kritiker stören sich gar nicht an der Plumpheit der Grausamkeiten. Wäre das Spiel nicht so verbuggt, hätte es möglicherweise viele Liebhaber gefunden. Eines Tages wird vielleicht ein ausgereiftes Agony kommen, Leute werden es kaufen und mögen, andere Entwickler dem Beispiel folgen. Dann ist die neue Marschrichtung: Hauptsache es tut weh.

Update vom 01.06.: Mittlerweile wurde das Video wegen Verstoßes gegen die YouTube-Richtlinien vom offiziellen Entwickler-Kanal entfernt.

Sicher sind viele Spieler anderer Meinung als ich. In diesem Sinne seid ihr natürlich wieder herzlich dazu eingeladen, eure Ansicht zu Agony und dem Video zu äußern. Gewalt als Selbstzweck - ja oder nein? Lasst uns Kommentare da!