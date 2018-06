Busfahrer, Landwirt, Trucker, Flugzeugpilot - Simulationen gibt es für all diese Berufe. Das ist aber doch Kinderkram! Probiert lieber aus, wie euch der Berufsalltag eines Exorzisten gefällt.

Die Brüder Sam und Dean Winchester, ihres Zeichens Hauptfiguren der Serie "Supernatural" haben euch schon hinlänglich gezeigt, wie der Traditionsberuf des Exorzisten auf coole Weise ausgeübt werden kann: Ihr fahrt in einem aufpolierten Oldtimer durch die abgelegensten Regionen der USA, jagt allerlei widernatürliches Gezücht und treibt Dämonen aus. Dabei wird fleißig an der Whiskey-Flasche geschnuppert, geflirtet, was das Zeug hält und dicke Burger gibt es quasi zu jeder Tageszeit.

Klarer Fall: Junge, aufstrebende, dynamische Menschen wie ihr, die mitunter noch in der Entscheidungsfindung bei der Berufswahl sind, fühlen sich von dieser unterhaltsam wirkenden Tätigkeit sicher angezogen. Doch bevor ihr euch IRL ins Geschehen stürzt, wollt ihr vielleicht mit virtueller Hilfe mal probieren, ob das wirklich was für euch ist.

Interesse am Exorzisten-Handwerk? Priest lässt euch in die entsprechende Rolle schlüpfen:

Gut, dass es Arbeitsplatz-Simulatoren gibt! Darin reiht sich nämlich das Spiel Priest ein. Irgendwie, zumindest ... Denn in Priest übernehmt ihr die Rolle eines Priesters, der sich in einem mysteriösen, abgelegenen Dörfchen mit einer Reihe von Besessenheitsfällen dämonischer Natur auseinandersetzen muss. Heulende Seelen und kreischende Dämonen sind genau euer Ding? Dann freut auch auf den Juni 2019, denn dann soll Priest auf Steam erscheinen. Versionen für Konsolen sind zwar nicht bestätigt, jedoch schließt sie der Entwickler keinesfalls aus.

Schatz, wie war dein Tag?

Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und eure bessere Hälfte stellt euch diese Frage. Welche Antwort würdet ihr lieber geben?

a) "Die IT will das Problem mit der Datenbank einfach nicht verstehen. Der Vertrieb kriegt nichts auf die Reihe. Die Buchhaltung hat wieder die Überweisungen verbockt und der Chef ist doof."

b) "Da war dieser Kreuzungs-Dämon, dem für die Erfüllung eines Vertrages nach zehn Jahren eine unschuldige Seele versprochen wurde. Hab ihn in einer Teufelsfalle gefangen und wollte ihn mit einem Messer aus Engelsstahl töten, aber dann ist er doch entkommen und hat vom Kollegen Besitz ergriffen. War ein ganz schönes Geschrei, als ich ihn mit Weihwasser in die Ecke gedrängt habe."

Auch Nonnen sind nicht davor gefeit, von Dämonen besessen zu werden.

Tendiert ihr aufgrund eures Naturells in Richtung Antwort b), sammelt Priest schon jetzt immer mehr Punkte bei euch. Verantwortlich dafür zeichnet das neu gegründete Entwicklerstudio Delirma aus Polen. Die Mitglieder des Teams sind nicht gänzlich unerfahren, haben sie doch schon an Spielen wie Unlucky Seven mitgewirkt. Als Publisher fungiert Ultimate Game, deren größter Wurf bis jetzt der Fishing Simulator ist. Gefischt wird in Priest auch. Nur halt nach Dämonen, nicht nach Fischen.

Inhaltlich verspricht der Entwickler tatsächlich eine fordernde Spielmechanik, eine dunkle Hintergrundgeschichte, zahlreiche Rollenspiel-Elemente und ein recht eigenwilliges Grafikkonzept. Spielerisch dreht sich dabei natürlich alles um den Vorgang des Exorzismus, der Teufelsaustreibung. Oder anders ausgedrückt: Ihr sollt die unreinen Dämonen der Hölle aus den Körpern unschuldiger Menschen entfernen. Sicher kein Spaß für die ganze Familie!

Von wegen Liebe und Güte ...

Was tut ihr, wenn ihr aus eurem idyllischen Landleben aufgerüttelt werdet, weil diverse Dorfbewohner plötzlich und aus heiterer Hölle klassische Besessenheitssymptome aufweisen? Ihr ruft natürlich einen fachkundigen Priester herbei, der genau weiß, wie man der Dämonenplage Herr wird.

"Priest ist eine Kombination aus christlicher Mythologie und Dark Fantasy. Wir haben uns Zeugenaussagen und Berichte zu tatsächlich praktizierten Teufelsaustreibungen angesehen. Ebenso haben wir aber auch starke Einflüsse aus der Pop-Kultur aufgegriffen (Bücher, Filme und Serien)", berichten die Entwickler im Rahmen einer Pressemitteilung.

Auch gab es Inspiration aus der Musikrichtung Black Metal und aus der polnischen Folklore. Dass Letzteres schon mal gut funktioniert hat, beweist der polnische Autor Andrzej Sapkowski mit seinen Witcher-Romanen, sowie die spielerische Umsetzung seitens des polnischen Studios CD Projekt Red. In beiden Medien sind die Einflüsse der polnischen Sagenwelt deutlich spürbar.

Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist natürlich der Vorgang des Exorzismus' selbst. Als Spieler sollt ihr eure Handlungen auf den jeweils spezifischen Fall ausrichten und zu den passenden Mitteln und Ritualen greifen. Denn nicht jeder Exorzismus ist gleich wie der vorhergehende. Verschiedene Arten von Dämonen erfordern verschiedene Vorgehensweisen.

Laut den Schöpfern von Priest sollen euch bei den Teufelsaustreibungen auch ehemalige Opfer, die ihr zuvor gerettet habt, assistierend und beratend zur Seite stehen. Mehrere Dutzend Dämonenarten gilt es auszutreiben. Je mehr Personen ihr rettet, desto genauere Informationen erhaltet ihr für die weitere Vorgehensweise.

Möglicher Koop-Modus? Gerettete Personen sollen euch bei weiteren Teufelsaustreibungen unterstützen.

Abgerundet soll das Geschehen durch spezifische Fähigkeiten werden, die aus verschiedenen Schulen des Exorzismus hervorgehen. Auch von einem Koop-Modus ist die Rede. Wie sich der allerdings in der Praxis gestaltet, kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden. Bis zur Veröffentlichung von Priest ist es auch noch eine Weile hin. Angepeilt ist der Juni 2019. Sollten die Versprechungen gehalten werden, dürfte die Welt bald von vielen, neu angelernten Exorzisten besiedelt sein. Zumindest in virtueller Hinsicht.