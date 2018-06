Veteranen von Dark Souls haben den Feuerlink-Schrein schon mehrere hundert Male gesehen. Immer wieder kehrt man in das anfängliche Gebiet zurück, um in andere Bereiche zu gelangen oder mit NPCs zu sprechen. Irgendwann wird es schon fast wie ein zweites Zuhause. Bislang hat man den Feuerlink-Schrein allerdings nur in der Welt von Dark Souls gesehen. Ein Youtuber hat ihn sich genommen und mit LEGO kombiniert.

Schaut euch hier die coole Kombination aus Dark Souls und LEGO Worlds an!

Unter dem Titel "Dark Souls Re-bricked" hat "MythicMarty" eine Kombination geschaffen, die zunächst nicht gerade offensichtlich scheint. In LEGO Worlds, dem Sandbox-Spiel rund um die Klötzchen, hat er den kompletten Startbereich von Dark Souls nachgebaut. Inklusive Gegnern, Gebäuden und NPCs. Einen ersten Blick darauf gibt's im Video.

Leider beschränkt sich die Kombi bislang nur auf den Feuerlink-Schrein von Dark Souls. Ob er noch mehr nachbauen will, hat der Youtuber noch nicht verraten. Die Fans von Dark Souls und LEGO werden aber sicherlich nicht Nein sagen, wenn er es anbietet.