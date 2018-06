This is Fortnite: Parodie zu "This is America" geht viral

Mit dem Song "This is America" und dem dazugehörigen Video hat US-Schauspieler Donald Glover unter seinem Pseudonym Childish Gambino für jede Menge Aufsehen gesorgt. Doch neben der deutlichen Gesellschaftskritik liefert das Video auch jede Menge Parodiematerial. Neustes Beispiel: This is Fortnite.

Wie es der Name schon verrät, handelt es sich dabei um eine Kopie von This is America aufgenommen in Fortnite. Verantwortlich für die Umsetzung ist der YouTube-Kanal WiziBlimp, welcher aus drei Personen besteht, die insgesamt fünf Tage für sämtliche Dreharbeiten benötigt haben. Das Endergebnis kann sich sehen lassen:

Die Macher haben sich sehr deutlich am Originalvideo orientiert und versucht sämliche Kamerafahren und Schnitte so gut es geht zu übernehmen. Dies gilt auch für die Tänze und Bewegungen der Darsteller, wobei Fortnite hier doch etwas eingeschränkt ist.

Nichtsdestotrotz kommt die Parodie super an. Der Kanal, der sonst nur über recht wenige Abonnenten verfügt, zählt auf dem Video schon über 100.000 Aufrufe - Tendenz steigend.

Wie gefällt euch die Videoparodie auf This is America? Eine gelungene Umsetzung, die beide Welten gut vereint, oder doch den Sinn und Zweck des Songs verfehlt? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!