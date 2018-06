Die Natur ruft auch im Videospiel! Heute widmen wir uns einmal einem vermeintlichen Schmuddelthema, das sich immer wieder in euren Gamer-Alltag schleicht, aber selten offen angesprochen wird. Wir schauen uns Spiele an, in denen Körperausscheidungen eine wichtige Rolle spielen.

(Quelle: YouTube, John Tye)

Es ist eine Sache, die alle Menschen auf der Erde verbindet, über die aber kaum einer gerne redet: Der Gang aufs Klo. Der Ruf, den Ausscheidungen genießen, ist derart schlecht, dass es meist in Form wüster Beleidigungen ist, wenn sie einmal zur Sprache kommen. Doch auch um humoristische Akzente zu setzen, wird in der Unterhaltung gern mit dem Ekel oder schlicht der Banalität gespielt, die sich hinter diesem Tabuthema verbirgt.

Witzig oder albern?

Und so machen auch Spieleentwickler nicht immer einen Bogen darum. Es kommt vor, dass Verdauungsendprodukte in Videospielen entweder als witzige Spitze oder aber sogar nicht unerhebliche Spielelemente eingesetzt werden. Dabei ist es ein schmaler Grat zwischen misslungener Blödelei und gekonntem Humor. In den folgenden Beispielen bekommen Ausscheidungen eine ganz besondere Bedeutung. Mal schauen, wie viele ihr davon kennt:

Wie ihr seht, kommt es gar nicht so selten vor, dass Ausscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Hattet ihr all diese Beispiele direkt im Gedächtnis, als ihr die Überschrift gelesen habt? Schreibt uns in die Kommentare, wenn euch noch weitere Beispiele einfallen, die nicht enthalten sind.