(Bildquelle: DreamHackFighters via Twitch.tv)

Jeder hat ja so seine Vorlieben: Der eine spielt lieber mit Maus und Tastatur, der andere bevorzugt ein klassisches Gamepad. Der kanadische "Dragon Ball FighterZ"-Spieler Greg hingegen zeigt hingegen seine kompetitive Stärke, wenn er ein Klavier zur Hand hat.

Dragon Ball FighterZ ist besonders in Sachen Präsentation ganz vorne mit dabei:

Nein, ihr habt richtig gelesen: Greg spielt das Prügelspiel statt mit Gamepad oder Fighting-Stick mit einem für seine Zwecke angepassten Klavier beziehungsweise Keyboard und nimmt sogar an Turnieren teil. Zuletzt etwa an der Dreamhack Austin, wo er so manchen Kontrahenten vor riesige Probleme gestellt hat:

Um einen besseren Eindruck davon zu erhalten, wie Greg tatsächlich Komboattacken ausführt oder entsprechend blockt, gibt es den folgenden Clip. Dieser stammt ebenfalls von der Dreamhack Austin und schaltet immer mal wieder auf Gregs Handposition. Dabei sieht es fast so aus, als würde er eigentlich gerade ein Stück klassische Musik spielen anstatt ein Videospiel:

Eine beeindruckende Art und Weise, mit der Greg sogar echt erfolgreich ist. Am Ende ist er bis zu den Top 6 vorgedrungen und musste sich knapp geschlagen geben.

Habt ihr schon einmal mit einem eher ungewöhnlichen Controller ein Videospiel gespielt? Wenn ja, verratet uns doch in den Kommentaren welches Spiel es war und welcher Gegenstand zum Einsatz gekommen ist!