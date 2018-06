So ziemlich jeder kennt den YouTuber "jawed", der mit seinem ersten Video auf der Plattform "Me at the zoo" bekannt wurde. Jetzt könnte er in naher Zukunft wieder zurückkehren.

Während man auf der heutigen Startseite von YouTube von neumodischen Trends, Pranks, den 10 besten Tipps gegen Haarausfall und natürlich jede Menge Videospiel-Content begrüßt wird, war die Plattform vor etwa 13 Jahren noch ein wenig anders gestrickt. Der Startschuss fiel 2005, als der Creator „jawed“ das erste Video auf YouTube hochlud, wo er in 18 Sekunden beschreibt, wie cool er es findet, dass Elefanten so lange Rüssel haben. Vom Inhalt her ist der Anspruch der Plattform im Vergleich zu heute also ähnlich geblieben.

Doch viel interessanter ist die Tatsache, dass Karim (jawed) am Montag wieder ein Lebenszeichen gesendet und seine Community gefragt hat, ob er ein neues Video auf seinem Kanal (mittlerweile über 300.000 Abonnenten) hochladen soll.

Die Meinungen waren größtenteils positiv gestimmt, doch viele User waren auch dagegen, weil sonst der Zauber verloren gehen würde, der diesen Kanal ausmacht. Über 5.000 Leute haben abgestimmt und hunderte Kommentare überfluteten den mittlerweile 26-jährigen, der nach der Abstimmung gefragt hat, welches Thema im neuen Video präsent sein sollte.

Bislang gab es aber noch keine neue Reaktion des YouTubers – wir sind aber gespannt, was uns in den nächsten Tagen oder Wochen auf seinem Kanal erwartet. Ein neuer Tag im Zoo ist allerdings unwahrscheinlich.