In Zeiten von Battle Royale springen immer mehr Entwickler auf den Zug auf um ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen – doch wieder einmal tanzt Landfall hier aus der Reihe und nimmt den Hype ein wenig auf die Schippe.

Mal ein ganz anderes Setting:

Kaum ein anderer Spielmodus sorgte in den vergangenen Jahren für mehr Diskussionen als „Battle Royale“. Immer mehr Spiele orientieren sich an diesem Hype und schwimmen mit der Welle mit, die die Spielerschaft in zwei Lager teilt. Das Prinzip ist hierbei recht simpel: Etwa 100 Spieler werden in ein geschlossenes Gebiet geworfen und kämpfen entweder alleine oder im Team gegen den Rest, während das Gebiet immer kleiner wird. Wer am Ende stehen bleibt, ist der Gewinner und darf sich über massig XP oder andere Belohnungen freuen.

Diesen Hype hat auch Entwickler Landfall mitbekommen und kündigte am 1. April ein Spiel an, welches auf den Namen „Totally Accurate Battlegrounds“ hört. Doch worüber man anfangs aufgrund eines offensichtlichen Aprilscherzes lachte, wurde schnell klar, dass man das Game wirklich veröffentlichen will. Ab sofort kann man sich das Spiel also auf Steam laden – aber Achtung! Für die ersten 100 Stunden ist das Spiel auf Steam komplett kostenlos – es kostet danach 4,99 Euro. Wer also schnell ist, bekommt diese einzigartige Erfahrung für lau.

Die Entwickler haben sich hier den Hit Player Unknown's Battleground zum Vorbild genommen und neben allen Waffen auch die Benutzeroberfläche fast 1:1 übernommen. Statt einem Flugzeug, fliegt ihr mit Trucks über die Karte und anstatt mit einem Fallschirm sanft auf dem Schlachtfeld zu landen, eiert ihr ungebremst ins nächste Gebäude oder auf den harten Feldboden und könnte eurer Ragdoll für einige Sekunden dabei zusehen, wie sie versucht, sich von dem Sturz zu erholen.

Allgemein erinnern die Bewegungen mehr an den letzten Partyabend mit zu viel Alkohol als an einen Vormarsch in Richtung der Feinde. Und auch ein gezielter Schuss mit einem Snipergewehr wirft euch mehr aus der Bahn als es ein blauer Panzer in Mario Kart nur zu träumen wagt.

So ganz flüssig läuft der Titel übrigens noch nicht. Immer wieder gibt es merkwürdige Bugs und auch an der Framerate wird sich im Laufe der nächsten Tage hoffentlich noch einiges ändern.