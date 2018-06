God of War: 3 Dinge, die dann doch genervt haben

God of War ist defintiv eines der besten Spiele des Jahres. Sogar eines der besten Spiele für die PlayStation 4. Und das beste God of War sowieso. Dennoch ist auch dieses Spiel nicht perfekt. Darum folgen drei Dinge, die unseren Redakteur doch ein wenig genervt haben.

Bevor ich hier anfange zu kritisieren, möchte ich nochmal unterstreichen, dass mir dieses Spiel richtig viel Spaß gemacht hat. Es passiert mir nicht jeden Tag, dass ich ein Spiel unbedingt durchzocken möchte. Oft verliere ich das Interesse oder ein neues Spiel erscheint, dem ich mich dann widmen muss. Doch God of War habe ich gerne durchgespielt, wegen der Geschichte, wegen der nahezu perfekten Spielmechaniken. Aber eben nur nahezu perfekt. Ein paar Dinge gibt es dann doch, die mich immer wieder gestört haben. Darum werde ich das Spiel nun kritisieren - damit der nächste Teil vielleicht noch besser wird.

1. Diese Rüstung macht jetzt ... was anders?

In God of War werden euch jede Menge Skill-Bäume um die Ohren gehauen. An sich finde ich das auch gar nicht schlecht. Besonders dann, wenn diese mir ermöglichen, meinen Charakter wirklich nach meinen Bedürfnissen anzupassen. Dieses Gefühl hatte ich in God of War jedoch nicht. Vielmehr habe ich schnell das Interesse daran verloren, mir genau anzuschauen, welche Rüstung nun welche Boni bringt. Welche Rune in meiner Axt nun wirklich einen Vorteil für mich bringt. Oder welche Kampfhaltung ich mit meinen teuer erstandenen XP nun noch erwerben kann - wohl wissend, dass ich sie im Kampf wohl eh nie einsetzen würde. Denn für mich waren die Kämpfe sehr affektgesteuert. Es ging darum, schnell auf die Attacken der Gegner zu reagieren. Dafür habe ich die gleichen vier bis fünf Attacken angewendet und mich dabei auch ganz gut gefühlt.

Für mich wirkt diese ausgiebige Möglichkeit, mich mit Skill-Bäumen zu beschäftigen, nicht ganz passend zu dem sonstigen Spiel. Es wirkt ein wenig so als wäre dieser Mechanismus übergestülpt worden, anstatt ihn organisch aus dem Spielgeschehen zu entwickeln. Für den Nachfolger von God of War würde ich mir daher wünschen, weniger Möglichkeiten anzubieten, diesen dann aber wirklich wahrnehmbare Änderungen am Spielgefühl zu geben.

2. Ein Aufzug ... ich weiß, was jetzt passiert

Kaum etwas nervt mich in Videospielen so sehr wie Vorhersehbarkeit. Diese Momente, in denen ich auf 20 Kilometer Entfernung schon erkennen kann, was als nächstes passiert. Besonders nervig wird es, wenn diese Momente im Spiel dann immer wieder auftauchen. Das wirkt auf mich uninspiriert. Als hätten die Entwickler keine Lust mehr gehabt, an einem klugen Leveldesign zu arbeiten. In God of War ist das leider an ein paar Stellen so.

Nämlich dann, wenn ich eine bewegbare Oberfläche betrete, meistens in Form eines großen Aufzuges. Denn dann macht das Spiel mit mir, was viele Spiele tun. Es wirft mir einen riesigen Haufen Gegner entgegen. Und dann noch einen. Und dann das Gleiche nochmal. Immer begleitet mit einem "Oh, der Aufzug steckt fest, wir müssen also erstmal diese 243.525 Gegner besiegen." Mir entlocken solche Situationen nur noch ein riesiges Augenrollen, da sie unnötig und langweilig sind.

3. Charakterentwicklung im Schnelldurchlauf - ACHTUNG SPOILER

Viel mehr als die Vorgänger lebt God of War von einer sehr persönlichen Geschichte. Es geht hier nicht um die Weltenrettung, eine alles verändernde Geschichte. Eigentlich ist der Anlass klein, privat: ihr sollt die Asche der Frau von Kratos und der Mutter von Atreus auf dem höchsten Berg verstreuen. Dabei gibt es im Spiel einige ziemlich emotionale Momente, die Geschichte wird mit vielen erzählerischen Kniffen vorangetrieben. Immer wieder gibt es auch die Auseinandersetzung mit Kratos' Vergangenheit und dem Umgang mit seinem Sohn. Die Geschichte kann sogar als eine Meta-Erzählung über sich verändernde Männlichkeiten gelesen werden.

Gerade bei einer solch faszinierenden Geschichte fällt es meiner Meinung nach aber besonders ins Gewicht, wenn plötzlich erzählerische Leerstellen auftreten, Charaktere sich sprunghaft entwickeln, ohne, dass die Motivation wirklich klar wird. Bei mir war das so, als Atreus erfährt, dass sein Vater ein Gott ist und er somit auch ein Halbgott. Denn von da an benimmt er sich plötzlich wie ein verzogenes Balg. Wie ein Gott-Snob, der auf die Sterblichen herunterblickt - bis er dann genauso plötzlich wieder so ist wie vorher.

Es ist nicht diese Entwicklung selbst, die mich stört. Vielmehr finde ich sie sogar interessant. Doch wie sie gehandhabt wurde stört mich. Es scheint, als wollten die Entwickler an dieser Stelle die Geschichte mal schnell vorspulen. Es fühlte sich gehetzt an, nicht durchdacht. Man hätte sich hier mehr Zeit nehmen sollen, die ersten Anzeichen einer Veränderung des Sohnes behutsam und subtil inszenieren können - nicht mit dem Holzhammer. Beim nächsten Teil würde ich mich freuen, wenn diesen emotionalen Momenten noch mehr Raum gegeben würde, damit sie sich wirklich entfalten können.