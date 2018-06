Der Hype um Fortnite wächst mit jedem weiteren Tag und ist mittlerweile in Schulen und Universitäten mehr als nur greifbar. Nur dumm, wenn man das Spiel nicht auf den Schul-Rechnern spielen kann – doch Schüler sind ja bekanntermaßen kreativ.

Inwiefern unterscheiden sich die Battle Royale-Spiele?

Wer kennt es nicht: Man will seinen langweiligen Tag an der Schule ein wenig spannender gestalten und sucht die Herausforderung in Fortnite. Mal eben aus dem Battle-Bus abspringen, die nächstbeste Stadt looten, seine Feinde eliminieren und nach einem heroischen Sieg vor allen Zuschauern einen Dab vollführen – Tag gerettet.

Doch an den meisten Schulen ist das spielen von Fortnite gar nicht möglich, was entweder an den zu schwachen Rechnern oder einer Online-Sperre liegt, die einem nicht erlaubt, mit den Servern von Epic Games zu connecten. Um ihre Sucht während der Schulzeit trotzdem ein wenig zu befriedigen, haben einige Schüler ihr eigenes Fortnite mit Hilfe des Programms Scratch gebaut.

Hier entwickelt man spielend kleinere Flash-Games, die man einer recht großen Community dann zur Verfügung stellen kann. Es dauerte nicht lange und der einfache Titel „Fortnite“ wurde im Januar 2018 vom Schüler „5j-essex“ hochgeladen – mit einem riesigen Erfolg. Weit über 500.000 Leute haben das Spiel bereits ausprobiert und können so den Hype auch in der Schule genießen.

Das rief natürlich auch einige Nachahmer auf den Plan und so existieren mittlerweile unzählige Fortnite-Klone, die in Scratch programmiert wurden und sich stetig verbessern. Auf dieser Seite könnt ihr euch selber einen Überblick verschaffen und die Spiele auch ausprobieren. Kleiner Spoiler: An das Original ist man bisher noch nicht so ganz herangekommen.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Sollten sich die Schüler lieber auf den Unterricht konzentrieren oder steht hier die Kreativität im Vordergrund, die vom langweiligen Schul-Alltag ablenkt?