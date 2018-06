(Bildquelle: No Man's Sky Wiki)

Schon in wenigen Wochen soll No Man's Sky mithilfe eines großen Updates endlich einen richtigen Mehrspieler-Modus bekommen, den sich Fans schon so lange wünschen. Die Funktion birgt jedoch auch Gefahren, vor denen sich die Spielergemeinschaft Galatic Hub schützen möchte. Schon jetzt hat die Förderation eine eigene Polizei gegründet.

Schlachten in No Man's Sky können bald auch unter Spielern stattfinden und nicht nur gegen NPCs:

Bislang ist der Mehrspieler-Modus von No Man's Sky nur rudimentär vorhanden. Aktuell sind andere Spieler nur als merkwürdige Leuchtwesen sichtbar, mit denen aber nicht wirklich interagiert werden kann. Mit No Man's Sky - Next soll sich das ändern und es endlich einen Mehrspieler-Modus geben, in denen Spieler miteinander oder auch gegeneinander spielen können.

Letzteres sorgt bei der von Spielern gegründeten Förderation "Galactic Hub" für Angstschweiß. Schon kurz nach der Ankündigung des Mehrspieler-Modus haben einige Wortführer erste Angriffsdrohungen erhalten. Daher sei es "nur natürlich für uns, die Verteidigung auf die beste Art und Weise zu sammeln, die wir kennen, und zwar, indem wir gleichgesinnte Spieler in einer Gruppe zusammenbringen, die sich dem Galaktischen Zentrum widmen", so Andy Krycek, einer der ranghöchsten Spieler des Galatic Hub gegenüber Kotaku.

Mittlerweile hat die Förderation die Galatic Hub Defense Force gegründet, eine Art Weltraumpolizei. Diese verfügt über einen eigenen Discord-Channel und falls wer im Raum der Galactic Hub mal in Schwierigkeiten gerät, soll er problemlos Polizisten anfordern können. Zumindest sieht das die Theorie vor.

Ob das auch in der Praxis klappt, bleibt abzuwarten. Aktuell können die Verantwortlichen und ihre 75 Bewerber lediglich planen und organisieren. Praktische Tests sind bis zum großen Update von No Man's Sky, welches voraussichtlich am 24. Juli erscheint, nicht möglich.

Über Korruption oder andere Betrugsvorfälle möchte Krycek nicht nachdenken. Er vertraut seiner Organisation und hofft, dass im Juli alles möglichst reibungslos abläuft. Auf Angriffe sei die Förderation nun zumindest theoretisch vorbereitet.