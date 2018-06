Die E3 2018 steht unmittelbar vor der Tür und wie jedes Jahr werden wir Zeuge von Pressekonferenzen der Entwickler und Publisher, die ihre kommenden Spiele vorstellen oder neues Material zeigen. Ihr müsst natürlich nicht vor Ort sein, um sie zu sehen, sondern könnt auch über Livestreams mitschauen. Doch wo und wann laufen diese Streams eigentlich?

Eines der Spiele, die auf der E3 vorgestellt werden: Hitman 2

Zeitverschiebung sei Dank ist auch dieses Jahr ein ordentlicher Vorrat an Energydrinks vonnöten um wirklich jede Pressekonferenz mitzuerleben. Neben den üblichen Verdächtigen wie Electronic Arts, Bethesda, Sony oder Nintendo bekommt ihr auch dieses Mal eine PC Gaming Show und am frühen Morgen des 11. Juni sogar einen Livestream von Publisher Devolver.

Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir hier alle Streams zu den Pressekonferenzen nach deutscher Zeit für euch aufgelistet:

Am Samstag, dem 09. Juni:

Electronic Arts ab 20:00 Uhr

Am Sonntag, dem 10. Juni:

Microsoft ab 22:00 Uhr

Am Montag, dem 11. Juni:

Bethesda ab 03:30 Uhr

Devolver ab 05:00 Uhr

Square Enix ab 19:00 Uhr

Ubisoft ab 22:00 Uhr

Am Dienstag, dem 12. Juni:

PC Gaming Show ab 00:00 Uhr

Sony PlayStation ab 03:00 Uhr

Nintendo ab 18:00 Uhr

Wir halten euch während der E3 2018 in Los Angeles natürlich auf dem Laufenden und berichten über alle Neuankündigungen, Trailer und News von den Pressekonferenzen. Schreibt uns in die Kommentare, auf welche Präsentation ihr euch am meisten freut!