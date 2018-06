Zum Schluss der Xbox-Konferenz überraschte euch Microsoft noch mit dem ersten richtigen Trailer zu Cyberpunk 2077. Besonders spannend: Ihr seht nicht nur, worum es im Spiel gehen wird, sondern zusätzlich gibt Keys für The Witcher 3 zu finden. Wo genau? Das zeigen wir euch.

Zu Beginn des Trailers seht ihr ein Interface eines Computers. Wie ein Twitter-Nutzer nun herausfand, handelt es sich dabei um Codes für The Witcher 3. Das Action-Rollenspiel ist wohl die bekannteste Produktion aus dem Hause CD Projekt Red.

Also shout out to CDPR for giving away a ton of Witcher 3 codes during the show. pic.twitter.com/pS3DNQzCac