Dass Fortnite derzeit ein sehr beliebtes Spiel ist, sollte allgemein bekannt sein, doch der Hype hat auch seine Schattenseiten. So befindet sich ein neunjähriges Mädchen aufgrund ihrer Sucht nach dem Spiel in psychologischer Behandlung.

Verstecktes Tier-Upgrade noch nicht gefunden?

Fast jeder spielt es, wirklich jeder kennt es und kaum ein anderes Spiel durchlebte solch einen Hype wie zuletzt Fortnite von Epic Games. Internationale Fußball-Stars übernehmen Tänze aus dem Spiel als Torjubel und geben in Interviews bekannt, dass sie selber aktiv spielen und beeinflussen damit ein Millionenpublikum. Dass so etwas aber auch ernsthafte Probleme auslösen kann, wenn der Konsum des Spiels gerade bei jüngeren Kindern nicht von den Eltern überwacht wird, wird bei folgendem Vorfall sehr deutlich.

Ein neunjähriges Mädchen war ebenfalls ein großer Fan von Fortnite und kam nicht drumherum, das Spiel so oft wie möglich zu spielen. Diese Sucht ging am Ende so weit, dass sie den Gang auf die Toilette als unwichtig ansah und die Zeit lieber in eine neue Runde investierte. Das berichten ihre Eltern dem Magazin Daily Mirror. Auch vor der Kreditkarte der Mutter wurde kein Halt gemacht und so war das Erstaunen groß, als plötzlich Zahlungen im Wert von etwa 50 britischen Pfund getätigt wurden.

Als das Mädchen darauf angesprochen wurde, reagierte sie sauer und schlug dem Vater sogar ins Gesicht, doch als er ihr anschließend die Spielekonsole abnahm und sie zur Rede stellte, wurde sie einsichtig und erzählte weinend von ihrer Sucht. Über Monate wartete sie immer, bis die Eltern schliefen nur um die Nacht durch weiter Fortnite zu spielen. Teilweise spielte sie über zehn Stunden am Tag.

Momentan befindet sich das Mädchen in psychiatrischer Behandlung, um ihre Sucht zu bekämpfen.

Habt ihr auch schon ähnliche Situationen erlebt, dass Freunde oder vielleicht ihr selbst deutlich zu lange ein Spiel gespielt habt? Schreibt es gerne in die Kommentare.