Die Streamerin SlipperySuzie hat kürzlich eine erstaunliche Leistung vollbracht: Nach acht Monaten voller gescheiteter Versuche schaffte sie es, einen so genannten "No-Hit-Run" in Dark Souls 3 zu spielen, also einen Durchlauf, in dem sie ohne Gegentreffer durchkam. Damit ist sie bisher offenbar die erste Frau, die einen solchen Durchlauf aufzeichnete.

Seit Oktober 2017 versucht sich die 27-jährige Norwegerin nun schon an dem Lauf ohne Gegentreffer, wie Kotaku berichtet. Dabei ist sie stetig besser geworden und hat ihn letztlich tatsächlich geschafft. Laut ihrer eigenen Aussage ist ihr Anliegen, anderen Frauen zu zeigen, dass sie sich nicht scheuen sollen, in Spielen große Errungenschaften anzustreben.

"I wanted to prove that we are just as good, even though the majority of people who do the runs and who are invested in the Dark Souls games are guys. That doesn’t mean girls aren’t as good, you know?"

"Ich wollte beweisen, dass wir genauso gut sind, auch, wenn der Großteil der 'Dark Souls'-Spieler und -Profis männlich ist. Das bedeutet aber nicht, dass Frauen nicht ebenbürtig sind, wisst ihr?"

Zum Ende des Spiels wurde Suzie emotional. Nachdem sie es schaffte, das Spiel trefferfrei durchzuspielen, konnte sie ihre Tränen nicht zügeln, wie in diesem Clip vom Finale zu sehen ist. Für den Durchlauf hat sie letztendlich gerade einmal dreieinhalb Stunden gebraucht. Mit diesem Erfolg hat die Gamerin in 24 Stunden etwa 2.000 neue Follower bekommen.

Dass die Reaktionen auf ihren Durchlauf größtenteils Bewunderung enthielten, deutet sie als Auswuchs von Geschlechterstereotypen. Sie glaubt, dass es aufzeige, dass es als etwas Besonderes gewertet wird, wenn eine Frau gut in Videospielen ist. Somit soll ihre Bemühung ein Zeichen für andere Frauen sein, diesen negativen Stereotypen entgegenzuwirken.

Egal welches Geschlecht, ein "Dark Souls"-Spiel ohne einen einzigen Gegentreffer durchzuspielen, ist eine beeindruckende Leistung, findet ihr nicht? Sagt uns in den Kommentaren, was ihr von dem Durchlauf und der Botschaft von Suzie haltet.