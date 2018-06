Nachdem Ghost of Tsushima im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Sony vorgestellt wurde, bekamen wir die Gelegenheit, einmal einen genaueren Blick auf das "Open World"-Samurai-Spiel zu werfen. Wie bereits bekannt ist, übernehmt ihr darin die Rolle des Samurai Jin Sakai im Jahr 1274, der sich gegen die Mongolen erwehren muss. Allerdings innerhalb einer freien Interpretation dieser tatsächlichen historischen Ereignisse. Die Geschichte um den Helden ist nämlich frei erfunden.

Ghost of Tsushima: Unser Video-Fazit von der E3

Was uns schon bei der Konferenz auffiel, wurde bei einer erneuten Beschau überdeutlich bekräftigt: Die Atmosphäre des Spiels ist atemberaubend. Während ihr durch das feudale Japan streift, zeigen sich euch weite Blumenwiesen, Wasserfälle, stimmungsvoller Nebel und kleine Details wie Rauchschwaden in der Ferne, die der Welt zusätzliche Tiefe verleihen.

Matsch, Blut, Stahl und jede Menge Drama

Die Dramatik, die schon im Trailer zu spüren war, kommt nicht von ungefähr. Sucker Punch, die Entwickler der Infamous-Reihe wollen mit dem Spiel den klassischen Samurai-Filmen, den so genannten Chanbara, Tribut zollen. Dass das nicht ohne eine gehörige Portion Pathos passiert, liegt ganz in der Sache der Dinge: "Mud, Blood and Steel", also Schlamm, Blut und Stahl waren Schlagworte, an denen sich Sucker Punch bei der Entwicklung von Ghost of Tsushima orientierte.

Einen ersten Eindruck vom Gameplay bekommt ihr im Präsentations-Video:

Das klingt nicht nur martialisch, sondern zeigt sich auch in den ersten Spielszenen. Im Verlauf der Kämpfe legt sich Blut und Schlamm über alle Oberflächen. Die Brutalität steht dabei bewusst im Kontrast zur Schönheit des feudalen Japans. Die Inszenierung zielt voll darauf ab, die Samurai und ihre Kämpfe stilvoll in Szene zu setzen, die Ästhetik ihrer Kampfkünste soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Die Krieger gehen mit knappen, präzisen Bewegungen zu Werke, um dem Gegner in einem finalen, ausladenden Schwertstreich den Garaus zu machen.

Als Samurai Geschichte schreiben

Doch die Kämpfe sind nicht alles, was Sucker Punch bieten möchten. Auch eine reichhaltige Hintergrundgeschichte soll in Ghost of Tsushima erzählt werden. Was wir davon bisher wissen: Euer Held ist einer der letzten überlebenden Samurai auf der Insel Tsushima. Als solcher ist er gezwungen, sich den Umständen anzupassen und auch Dinge zu tun, die einem authentischen Samurai widersprechen. Was das im Einzelnen bedeutet, werden wir abwarten müssen.

Ebenso warten wir darauf, zu sehen, wie sich die Charakterentwicklung und -individualisierung genau gestalten wird. Versprochen sind verschiedene Outfits und eine Art von Weiterentwicklung oder Verbesserung bei Waffen und Ausrüstung. Mehr wollte Sucker Punch aber noch nicht verraten.

Fazit