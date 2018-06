Weg mit den grimmigen und immer schlecht gelaunten Soldaten aus Call of Duty - Black Ops 3: Eine Modifikation macht es möglich und ersetzt sämtliche Charaktere durch das Ensemble des JRPGs Cyberdimension Neptunia 4 - Goddesses Online. Was auf dem ersten Blick vielleicht sogar niedlich klingt, entpuppt sich in Wahrheit als lustiges und gruseliges Experiment zugleich.

Call of Duty - Black Ops 3 erschien noch mit einer vollständigen Story-Kampagne:

Die Modifikation, die von sechs Fans erstellt worden ist, ersetzt dabei nicht nur die Multiplayer-Charaktere. Betroffen ist außerdem der Zombie-Modus und die Kampagne, wodurch das Ganze noch viel alberner wird. Denn die Tonspuren wurden nicht ersetzt. Wer also schon immer mal JRPG-Heldinnen mit der Stimme von "Call of Duty"-Soldaten hören wollte, hier geht euer Traum in Erfüllung:

(Quelle: YouTube, CN Loyalists)

Im Zombie-Modus sorgt die Mod für noch viel mehr Gänsehaut oder für ein dauerhaftes Grinsen - wir sind uns da nicht so ganz sicher:

(Quelle: YouTube, CN Loyalists)

Wer die Albernheit einmal mitmachen möchte, benötigt die PC-Version von Call of Duty - Black Ops 3. Die Modifikation lässt sich anschließend im Steam Workshop gratis herunterladen.

Ist das eine Mod ganz nach eurem Geschmack oder dann doch eine Ecke zu albern oder gar fast schon gruselig? Verratet uns doch eure Meinung dazu in den Kommentaren!