Als Streamer gibt es jede Menge Dinge, die machbar sind, um Aufmerksamkeit zu generieren. Im Idealfall überzeugt jedoch die Qualität des eigenen Angebots, um die Zuschauer für sich begeistern zu können. Alternativ lässt man sich den eigenen Twitch-Namen direkt ins Gesicht tätowieren.

So offenbar geschehen beim Twitch-Streamer FakeNerdBoy, der stolz auf Twitter verkündet, dass er nun seine Streaming-Karriere auf das nächste Level bringen möchte. Das bedeutet in diesem Falle, das Twitch-Logo inklusive dem eigenen Namen unter dem Auge zu tragen:

I was really hesitant to get this done but lately I’ve really been feeling those Twitch vibes and I want to take my streaming career to the next level. 🕹 pic.twitter.com/OSfZg0cqEd