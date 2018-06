Destiny-Fans haben es wirklich nicht leicht. Schon seit dem ersten Teil gibt es einen Haufen an Dingen, über die sich Spieler - oftmals zurecht - beschweren. Kleinere Probleme ließen sich bisher recht leicht durch Bugfixes lösen. Doch dieses "Problem" kennt keinen Weg zurück: Der Lieblingscharakter vieler Fans, Cayde-6, stirbt. Und damit müssen sich die Spieler abfinden. Den Verlust verarbeiten sie durch zahlreiche Memes und Foreneinträge.

Der Trailer zu Forsaken:

Was wie ein Spoiler klingt, ist keiner. Den Tod des Jägers enthüllte Bungie während der E3 im ersten Trailer zum "Destiny 2"-Add-On Forsaken. Dass Cayde-6 für die Spieler nicht irgendein Jäger war, wird durch zahlreiche Trauerbekundungen deutlich:

I swear by my pretty floral bonnet I will avenge you! @DestinyTheGame #Cayde6 pic.twitter.com/AsCNyBnJyX — Charged Live (@ChargedLive) 17. Juni 2018

"Ich schwöre bei meiner hübschen Blumenhaube, dass ich dich rächen werde!"

Sogar Gedenkstätten wurden aufgestellt.

Wer nun hofft, dass die Fans den Trailer missverstanden haben, wird im Folgenden enttäuscht. Denn in einem Blogpost bestätigte Bungie das Ableben des Charakters.

Dear Bungie,



Please press whatever button it takes to revive Cayde-6.



Please.



Sincerely,

Everyone. — spirit (@SpiritedFX) 12. Juni 2018

"Liebes Bungie-Team, bitte drückt irgendeinen Knopf, um Cayde-6 wiederzubeleben. Bitte."

Hey @KobOneArt I thought you might appreciate some Cayde-6 in your mentions. I dig the stream and your crispy line work, sir. Thanks for the inspiration to get back into drawing. pic.twitter.com/BovFmBoqlD — Kris Young (@kcyoung24) 14. Juni 2018

Einige haben durch den Tode des Jägers zur Inspiration gefunden.

Die Fans scheinen den Tod wirklich nicht zu verkraften.

When the Destiny 2 Forsaken Cayde-6 Trailer keeps showing up in your feed pic.twitter.com/Tnvg1Uurry — KackisHD (@RickKackis) 16. Juni 2018

"Wenn der Destiny 2 Forsaken-Trailer in meinem Feed auftaucht"

Auch wenn der Tod von Cayde-6 für viele Fans überaus traurig ist, zeigt er trotzdem, dass Spiele nun mal nicht "nur Spiele" sind und Fans in ihren Bann gezogen werden können. Genauso wie bei einem guten Buch oder einem spannenden Film.