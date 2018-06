Normalerweise dreht sich in Fortnite - Battle Royale alles um den Kampf ums Überleben und dafür wird auf alles zurückgegriffen, was auch nur annähernd Schaden verursacht. Ein paar Spieler haben es sich jedoch nun zur Aufgabe gemacht, einmal anders zu gewinnen: Ohne Waffen und nur mit Pazifismus.

Um in Fortnite einen Sieg zu erinnen, benötigt es in der Regel möglichst gute Waffen, einen guten Bauplan und eine Prise Taktik. Selbst wenn alle drei Sachen zutreffen, ist ein Sieg nicht garantiert und durchaus mit Arbeit verbunden. Es geht aber noch eine ganze Ecke schwieriger: Gewinnen über den pazifistischen Weg, sprich keine Waffen, keine Granaten und auch sonst nichts. Lediglich Heilgegenstände und die Spitzhacke sind erlaubt.

Schon zahlreiche YouTuber haben sich an dieser Herausforderung versucht. Einer von ihnen ist Ali-A, der in seinem Match auf sämtliche Waffen, aber nicht auf die Baumaterialien verzichtet hat. Eine an sich gute Idee, die ihn sogar bis in die finale Zone gebracht hat. Dort musste er sich jedoch am Ende einem anderen Spieler geschlagen geben:

Im Match von Ali-A zeigt sich die Schwierigkeit des Pazifisten-Modus: Selbst wenn am Ende nur noch ein Spieler übrig ist, muss darauf gehofft werden, dass dieser sich in irgendeiner Art und Weise von selbst erledigt. Etwas einfacher ist es, wenn Granaten und Fallen hinzukommen, wie etwa beim YouTuber Lachlan:

Zwar haben er und sein Partner auf Schusswaffen verzichtet, sich aber dafür auf Explosionen verlassen. Ähnlich wie im Video von Muselk, der bis kurz vor Schluss ohne Waffen durchgekommen ist, dann aber doch zu Granaten greift:

Was bleibt? Die Pazifismus-Herausforderung ist etwas ganz besonderes und benötigt eine ganze Prise Glück, denn ansonsten wird es nahezu unmöglich.

Gewinnen ohne Waffen - ist das eine Herausforderung die euch reizt oder würde euch das zu sehr langweilen? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren und erzählt vielleicht von eurem bislang kuriosesten Fortnite-Sieg.