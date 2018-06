"Minecraft? Ne, lass mal". Diesen Satz mussten sich einige Freunde und Bekannte jahrelang von mir anhören, die verzweifelt versuchten, mich für "das Pixel-Spiel mit den Blöcken" zu begeistern. Ich konnte einfach nicht verstehen, wie so ein Kult rund um Minecraft wachsen konnte. Bis zu dem Tag, an dem ich den neuesten Trailer für die Switch-Version sah.

Vor allem eine Szene im Meer begeisterte mich. Zwei Spieler schwammen durchs Wasser und man sah einen Haufen an Meeresbewohnern. Ein Satz im Nintendo eShop sorgte dann auch für den Kauf:

"(...) wobei sowohl das Spielen mit geteiltem Bildschirm als auch der Nintendo Switch Pro Controller unterstützt wird". Gestern, am Sonntag, kaufte ich es dann. Für 29,99 Euro erwartete ich ein paar nette Stunden Spielzeit. Mehr nicht. Mein Freund und ich wollten am selben Tag sogar noch Laufen gehen. Splitscreen und Minecraft sei Dank, änderte sich jedoch alles.

Der Trailer, dem ich nicht widerstehen konnte:

Ich muss gestehen, der Hauptgrund, warum ich Minecraft nie eine Chance gab, ist sein Grafikstil. Ich kann mit diesem Pixel-Look leider nichts anfangen. Nachdem ich mich allerdings seit Längerem schon für Survival-Spiele interessiere, dachte ich, dass ich diesem Klassiker mal eine Chance gebe, da er ja über gewisse Survival-Aspekte verfügug.

Gesagt, getan. Zu Beginn von Minecraft waren mein Freund und ich total verloren. Auch wenn es in den Optionen einen kleinen Guide gibt, mussten wir auf altbewährte YouTube-Videos zurückgreifen. Auf unserer Suche nach Hilfe stießen wir auf ein Tutorial, das uns zeigte, wie wir uns ein schickes Eigenheim bauen können.

Wir suchten uns eine geeignete Fläche und nutzten den Inspirationsschub, um unser Haus samt Garten zu bauen. Während er sich hauptsächlich um den Bau des Hauses kümmerte, grub ich einen Graben, um Creeper von uns fernzuhalten, die regelmäßig versuchten, uns wegzubomben.

Links seht ihr, wie ich den Graben baue.

Zwischendurch erkundeten wir die Welt, sammelten Wolle für unsere Betten und pflanzten Blumen für unseren Garten (Pärchen-Goals).

Das Spiel, von dem ich glaubte, es wäre total öde, schaffte es, uns binnen weniger Stunden zu fesseln. Das war das erste Spiel, bei dem wir beide wirklich nicht mehr aufhören konnten zu zocken. So ein Game zu finden war bisher eine große Herausforderung, da mein Freund nicht wirklich gerne zockt.

Der Abend zeigte mir, wie sehr ich die alten Zeiten vermisse, in denen es ganz üblich war, Spiele im Splitscreen zu spielen. Gegen Mitternacht stand unser Haus dann und als wir ins Bett gingen, fiel uns auf, wie sehr wir die Zeit vergaßen. Das Laufen gehen müssen wir wohl noch nachholen, Johann!

Ich bin bis heute erschrocken, wie sehr ich Minecraft unterschätzt habe. Dieses "Pixel-Spiel" bietet so viel zu Erkunden und zu Bauen. Obwohl wir an einem Tag so viele Stunden gezockt haben, bin ich mir sicher, dass wir nicht einmal einen Bruchteil gesehen haben und wir noch viele weitere Tage gemeinsam nutzen werden, um die unendlich scheinende Welt von Minecraft zu entdecken.