Was scheinbar nicht jeder Fortnite-Fan weiß: Das Spiel, das gerade Massen an Gamern fasziniert, gab es einst als kaufbare physische Version. Enthalten ist ein PvE-Modus, namens Rette die Welt. Besitzer dieser physischen Kopien sollten nun die Ohren spitzen: Die Versionen sind teils so begehrt, dass Händler sie bei Amazon und Co. für bis zu 200 Euro verkaufen.

Die Switch-Version bekam einen ganz speziellen Trailer:

Seit etwas längerer Zeit ist es euch nicht mehr möglich, Fortnite-CDs im Handel zu kaufen. Wer allerdings in der Vergangenheit das Glück hatte, eine Kopie zu ergattern, sollte sich vielleicht überlegen, sie auf Plattformen wie Amazon oder eBay in Geld umzuwandeln.

Ein Angebot bei Amazon

Der Preis für einzelne Exemplare schwankt zwischen 80 und 200 Euro. In Zukunft soll es der kostenpflichtige PvE-Modus dem "Battle Royale"-Modus gleich tun und ebenfalls kostenlos werden.

Der Hype des Spiels nimmt zurzeit immer größere Ausmaße an. Erst kürzlich erschien Fortnite - Battle Royale für die Nintendo Switch und begeistert somit noch viel mehr Spieler. Wie sieht es denn bei euch Zuhause aus? Steht zufällig noch eine Kopie der physischen Version in eurem Schrank - und wollt ihr sie überhaupt loswerden?