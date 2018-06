Mit eurem Lieblingsboss den ersten Teil von Dark Souls komplett durchspielen? Mit einer brandneuen Modifikation ist das nun gar kein Problem mehr.

Noch einmal den Teaser für die Remastered-Version genießen?

Während in der Remastered-Version von Dark Souls aktuell wieder ordentlich geschnetzelt wird, vermissen einige Spieler der gigantischen Community noch immer ein Feature, welches bereits vor vielen Jahren von Moddern aufgefasst, aber nicht zur vollen Zufriedenheit verarbeitet wurde. Die Rede ist von der Möglichkeit, Dark Souls mit einem Boss oder normalen Gegner spielen zu können.

Ein Mod-Team mit dem Namen Datehacks veröffentlichte vor etwa drei Jahren bereits eine Modifikation, mit der es möglich war, einen Boss nach Wahl selber zu spielen und mit ihm gegen andere Bosse zu kämpfen. Mehr war zu damaliger Zeit einfach nicht möglich, doch das hat sich jetzt geändert.

Mit der Modifikation Age of Fire hat der Spieler die freie Auswahl mit einem Boss in der Theorie das gesamte Spiel durchzuspielen. Denn anders als in der Mod von vor drei Jahren, kann nicht mehr nur in einem bestimmten Areal gekämpft werden, sondern an jedem Ort, der im Spiel existiert. Dabei ist es völlig egal ob ihr euch als Skelett oder dem finalen Boss des Spiels in die Schlacht werfen und elendig zu Grunde gehen wollt.

Die Mod Age of Fire ist allerdings noch nicht komplett fertig und es gibt noch viele Bugs und Probleme, die im Laufe der nächsten Zeit behoben werden sollen. Wer immer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, sollte dem offiziellen Reddit-Post folgen – hier gibt es alle relevanten Informationen zur Mod und kommenden Updates.

Mit welchem fiesen Boss würdet ihr gerne das Spiel noch einmal neu durchspielen und euch durch unendliche Gegnerhorden schnetzeln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.