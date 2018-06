Oft denke ich an die Zeiten zurück, als ich mit Videospielen in Kontakt kam. Am Anfang habe ich so gut wie nie alleine gespielt, sondern immer mit Freunden oder meinem Bruder zusammen am Bildschirm geklebt. Ich vermisse diese Zeiten, denn seit einigen Jahren wird nur noch online zusammen gespielt und sozialer Kontakt findet nur noch übers Headset statt. Ich finde, es ist an der Zeit, Couch-Koop wieder in Mode zu bringen.

Grundsätzlich finde ich es eine tolle Entwicklung, dass alle Menschen auf unserem Planeten online zusammen spielen können und wir uns nicht mehr wie früher auf unsere Freundeskreise begrenzen müssen. Trotzdem fühle ich mich heute als Spieler sehr einsam, denn die meisten meiner Freunde besitzen gar keine Konsole.

Damals war das kein Problem: Ich konnte ganz einfach mit jedem beliebigen Kumpel Zombies in Call of Duty - Black Ops 2 umlegen, an einem Tag durch alle Teile von Probotector rennen, oder mich mit ihnen zusammen auf ein Abenteuer wie Secret of Mana 2 einlassen.

Fallout 76: So gestaltet sich der Multiplayer!

Heute müssen mindestens zwei Voraussetzungen erfüllt sein, um zu zweit spielen zu können: Wir brauchen beide eine Konsole (meistens sogar die gleiche) und wir müssen beide das Spiel gekauft haben, das wir zusammen spielen wollen. Das reicht allerdings immer noch nicht ganz:

Monster Hunter - World zum Beispiel wollte ich mit einem Kumpel spielen, der auch eine PS4 besitzt und sich auch das Spiel gekauft hat. Leider ist der Koop für uns trotzdem gestorben, denn bei ihm reichte das Geld für den Season-Pass oder die "PS Plus!-Mitgliedschafft, die dafür Vorraussetzung wäre, nicht mehr aus. Also zocke ich online, meistens mit Spielern aus China, mit denen eine Kommunikation kaum zustande kommt, und er spielt zu Hause alleine.

Das letzte Spiel mit dem meine Freunde und ich viele Nachmittage auf der Couch verbrachten, war Uncharted 3. Nicht mal so sehr wegen der gesonderten Koop-Abschnitte, sondern wegen der Möglichkeit, Online-PvE und PvP im Splitscreen zu spielen. Das waren Zeiten: Zusammen Pizza bestellen und zusammen online zocken! Alleine kriege ich nicht mal den Mindestbestellwert für die Pizza zusammen.

Ihr könnt euch vorstellen, wie enttäuscht ich war, als es den Splitscreen beim Online-Modus von Uncharted 4 nicht mehr gab.

Es wäre nicht richtig zu behaupten, es gäbe gar keine guten Couch-Koops mehr. Da wären zum Beispiel A Way Out, Little Big Planet und Warface. Lest euch auch mal diesen Beitrag von meiner Kollegin Chiara durch, in dem sie beschreibt, wie sie durch den Splitscreen-Modus in Minecraft gelernt hat, das Spiel zu schätzen.

Uncharted 3 - Online mit Splitscreen

Dennoch sind diese Spiele rar und ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Entwickler die Option für einen Koop-Modus im Spiel einbauen, oder, gerade im Adventure-Genre, die Spiele "zusammen-durchspielbar" entwickeln.

Natürlich sind nicht alle Spiele für einen Koop-Modus/Mehrspieler-Modus ausgelegt und ich will sie auch gar nicht in jedem Spiel haben. Doch ich befürchte, dass er bei den Spielen, bei denen es möglich wäre, einfach nicht mehr eingebaut wird, weil die Entwickler es nicht mehr als erwünscht oder zeitgemäß erachten.

Hier also mein Appell an alle Entwickler: Couch-Koop macht Spaß! Gebt uns mehr davon!

Ich freue mich schon auf das nächste Spiel, dass ich zusammen mit meinem Freund auf der Couch durchspielen kann.

Findet ihr auch, es könnte wieder mehr Spiele geben, die man gemeinsam spielen kann, während sich beide Personen im gleichen Raum aufhalten? Oder fehlt euch der menschliche Kontakt nicht und ihr bestellt euch einfach zwei Pizzen, um den Mindestbestellwert zu erreichen, und esst sie dann alleine?