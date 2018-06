An der Kreativität von der Overwatch-Community wurde bisher nicht gezweifelt und aktuell glänzt die Spielerschaft erneut durch eine ganz besondere Aktion.

Der Juni 2018 steht in weiten Teilen der Welt für den „Pride Month“ oder auch den „Gay Pride Days“. Dabei wird an diversen Paraden oder Events teilgenommen, um den selbstbewussten bzw. selbstachtenden und damit stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität zu beschreiben – oft erkennbar an dutzenden Regenbogenflaggen für einen offenen Umgang mit der Thematik.

Diese Bewegung ist natürlich auch in der Welt der Videospiele und speziell für Overwatch angekommen. Das liegt an der Tatsache, dass der wohl bekannteste Charakter Tracer von den Entwicklern in einem Comic lesbisch dargestellt wurde. Das sorgte damals für eine Welle an Zuspruch und Sympathie.

Doch ein offizielles Event findet in Overwatch bezüglich des Pride Month nicht statt, was die Community allerdings keineswegs aufhält, selber aktiv zu werden. So wurden überdurchschnittlich viele Skins verwendet, die an Outfits einer Pride Parade erinnern sollen. Beispielsweise der 80s-Skin von Zarya (Bild oben).

Eine gute Aktion der Community und der Beweis, dass weite Teile der Spielerschaft bei so wichtigen Themen zusammenhalten. Ist euch in den letzten Tagen in Overwatch ebenfalls etwas ähnliches aufgefallen?