Sommer! Na endlich! Wir haben es geschafft. Nachmittage am Strand, endlos viel Sonnenschein, kühle Getränke, Eis in allen Farben und nachts, wenn es endlich runterkühlt, dann gemütlich vor die Konsole oder den PC und bei offenem Fenster in coole Spiele abtauchen.

Um große Triple-A-Produktionen ist es in dieser Jahreszeit eher schlecht bestellt. Umso besser, dass es einige Perlen im Spielemeer gibt, die dadurch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Die wichtigsten davon haben wir für euch zusammengefasst

Wie immer gilt: Falls ein Spiel fehlt, dass unbedingt noch in diese Liste soll - weil es einfach so unglaublich gut ist und wir uns gar nicht erlauben können dieses Spiel nicht zu testen: Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!