Fortnite: Der wohl umstrittenste Weltrekord aller Zeiten

Es gibt ab sofort einen neuen Weltrekord für die meisten Kills in einer Solo-Runde in Fortnite – auch wenn die Art und Weise, wie dieser Rekord zustande kam, mehr als nur umstritten ist.

Am Wochenende fand das wohl größte Event in Fortnite seit Beginn der Beta statt. In den letzten Wochen gab es dutzende Hinweise und am Ende die Bestätigung, dass die viel diskutierte Rakete endlich startet und die Welt für immer verändert. Genau das ist am Samstag auch passiert und Millionen Spieler waren entweder Live im Spiel dabei oder sahen großen Streamern auf Twitch dabei zu.

So auch der Spieler Elemental_Ray, der sich in einer laufenden Runde befand, als das Spektakel begann. Anstatt sich wie üblich zu bekämpfen, sammelte der gesamte Server Materialien und baute so die wohl größte Tribüne in ganz Fortnite, um die besten Plätze zu erhaschen, wenn die Raktete gen Himmel fliegen soll. Demnach war alles friedlich und als das Event losging, war tatsächlich der halbe Server auf der selbstgebauten Tribüne, welche mehrere hundert Meter in der Luft hing.

Diese Chance ließ sich Elemental_Ray natürlich nicht nehmen und fing an, die Strukturen am Boden abzubauen. Wenn die unterste Ebene nicht mehr mit dem Boden in Berührung steht, sollte das gesamte Gebilde zusammenbrechen und alle Spieler vom Fallschaden eliminiert werden.

Und so geschah es auch, dass etliche Spieler erfreut zusahen, wie die Rakete in den Himmel aufsteigt, während sie plötzlich selber gen Boden rasten. Auf diese Weise erntete Elemetal_Ray auf einem Schlag satte 48 Kills in einer Solo-Runde und hält damit den neuen Weltrekord. Der alte Rekord lag übrigens bei „nur“ 33 Kills.

Was meint ihr? Ist dieser Weltrekord gerechtfertigt oder sollte man die Kills in einer "normalen" Runde sammeln? Eure Meinung gerne in die Kommentar-Sektion.