Mittlerweile ist einiges an Feedback zur vor vier Tagen gestarteten Closed Alpha von Battlefield 5 ins Netz gelangt. Wir haben für euch die auffälligsten Meinungen der Community zusammengetragen und die aktuellen Eindrücke zusammengefasst.

Wie lange sie genau andauern wird, ist derzeit nicht bekannt. Doch seit 28. Juni läuft eine erste für Spieler zugängliche Testversion des in Entwicklung befindlichen Shooters Battlefield 5. Es handelt sich dabei um eine geschlossene Alpha, also eine frühe Testphase des Spiels.

Teilnehmen kann daran eine kleine Auswahl an Spielern, die eine Einladung per Mail erhalten oder einen Key bei einem Kunstwettbewerb gewonnen haben. Die Alpha läuft bisher exklusiv auf PC. Alle weiteren Infos, unter anderem zu verfügbaren Klassen, findet ihr auf der offiziellen Entwicklerseite.

Dass es in einem Alpha-Test zu Problemen kommt, ist nicht nur üblich, sondern auch erwünscht. Die Entwickler führen diese Tests immerhin genau aus dem Grund durch, die Schwachstellen des Spiels zu finden und diese bestenfalls zu beseitigen. In einem dafür eröffneten Reddit-Thread werden derweil alle möglichen Leistungsprobleme gesammelt, die bei Spielern während der Alpha ergeben haben.

Da diese teils sehr kleinteilig sind und sich je nach Hardware der Spieler unterscheiden, haben wir uns gezielt nach Meldungen umgeschaut, die verschiedene Spieler gehäuft machten und die eher auf Gameplay-Schwächen, denn auf Leistungseinbrüche oder andere Technik-Mätzchen abzielen.

So stellt die Fan-Seite Battlefield Inside fest, dass in Gruppen angemeldete Spieler derzeit nicht zusammen in ein Squad gesetzt werden und somit einzeln verstreut spielen müssen. Eine Reihe zahlreicher anderer Bugs findet sich ebenso im Beitrag der Seite, dazu gehört auch ein fehlerhaftes Matchmaking, über das sich ebenfalls in diversen Foren beklagt wird. Nichts, was nicht bis zum Release des Spiels noch geändert oder verbessert werden könnte.

Im Reddit-Forum gibt es außerdem einen Sammel-Thread mit umfassendem Feedback zu verschiedenen Aspekten des Spiels. Auffällig häufig wird hier deutlich, dass Spieler mit den Animationen einzelner Handlungen unzufrieden sind, so zum Beispiel die beim Wiederbeleben von Team-Kameraden und die Landeanimation nach dem Fall. Beide seien nicht nur holprig, sondern auch zu lang. Diese Kritik zieht sich auch durch Spieleforen wie das von Resetera.

Außerdem beschweren sich Spieler darüber, dass alle möglichen Interaktionen ständig das Drücken der E-Taste fordern, auch das Aufsammeln von Vorräten und Heilen. Dadurch würde nicht nur der Spielfluss stocken, es käme auch zu unbeabsichtigten Interaktionen mit anderen Spielern, die ebenfalls über diese Eingabe funktionieren. Diese Kritiken dürften den Entwicklern schon mehr Kopfzerbrechen bereiten, betreffen sie doch die dezente und durchaus gewollte Neuausrichtung des Spielablaufs in Battlefield 5. Die Fahrzeugkontrolle, egal ob am Boden oder in der Luft, sei zudem unbefriedigend und schwerfällig, was ebenfalls im Feedback-Thread des offiziellen Forums zum Ausdruck kommt.

Zu den positiven Feststellungen der Spieler gehört, dass die Alpha für eine solche schon "recht weit entwickelt" sei, wie Battlefield Inside kommentiert.

Resetera-Nutzer GrizzNKev lobt derweil:

"The game is fantastic. [...] Ammo scarcity is great for discouraging sniper camping, death feels truly punishing, the spawn system is hugely improved, weapons and aiming feel much more precise and responsive than I'm used to. The visuals are incredible for how well the game runs."

Das Spiel ist fantastisch. Munitionsknappheit verhindert das Campen von Snipern, Tode fühlen sich an wie eine echte Strafe, das Spawn-System wurde enorm verbessert, Waffen und das Zielen fühlen sich sehr viel präziser und direkter an, als ich es gewohnt bin. Visuell ist das Spiel unglaublich, dafür, dass es so gut läuft.