Um auch Menschen mit Behinderungen ein besseres Spielerlebnis zu versichern, baute ein fleißiger Modder in Handarbeit einen Controller für die PlayStation 4.

Der Grundstein von Microsoft:

Erst im Mai verkündete Microsoft, dass man einen Controller auf den Markt bringen wird, der extra für Menschen designt wurde, die körperlich nicht in der Lage sind, den Standard-Controller der Xbox One zu bedienen. Extra große Tasten und massig Zubehör sollen das Spielerlebnis so gut es geht gleichstellen.

Doch auf für die PlayStation 4 gibt es Bedarf, der vom User Doppel jetzt gedeckt wird. Auf seinem YouTube-Kanal stellte der Tüftler einen Controller vor, der sich vor allem an Menschen mit körperlicher Behinderung richtet, um den Spielspaß ohne großen Schnickschnack wiederherzustellen.

Was dabei am Ende herauskommt, ist eine Art Controller, welcher von der Optik sehr an den damaligen Move-Controller von PlayStation erinnert. Nur gibt es keine leuchtende Kugel an der Spitze, sondern eine Nutzfläche mit sämtlichen Tasten des Controllers. An der Unterseite befindet sich zusätzlich der Control-Stick, der mit dem Knie gesteuert wird, wie Doppel in einem Video zeigt.

Eine hervorragende Idee um möglichst vielen Menschen den gleichen Spielspaß zu bieten. Man darf gespannt sein, welche Möglichkeiten sich in der Zukunft offenbaren um eine barrierefreies Gaming zu perfektionieren.