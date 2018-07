Hier schaut Kirby ja noch richtig niedlich aus... aber passt bloß auf!

Es gibt Dinge, die sind eigentlich nur süß, wie zum Beispiel Kirby. Zugegeben: Der rosafarbene Nintendo-Held verschlingt zwar gerne mal seine Gegner zu seinem Vorteil, aber rein optisch wirkt Kirby viel zu lieb und soft. Also im Grunde nichts, was einem Angst machen sollte. Aber auch Kirby kann gruselig sein.

Seinen letzten Auftritt hatte Kirby im Switch-Spiel Kirby - Star Allies:

Wusstet ihr nämlich, dass Kirby in seiner Freizeit für kühle Luft sorgen kann? Wir auch nicht, aber in Japan gibt es mittlerweile einen Ventilator in Kirby-Form. Der sieht wie folgt aus und hinterlässt irgendwie ein mulmiges Gefühl für all diejenigen, die mal in Kirbys Mund eingesaugt werden:

(Bildquelle: kirby.jp)

Von wegen, dass sich Kirby nur manche Fähigkeiten seiner Gegner aneignet. Gemäß dieses Ventilators werden die Feinde zuvor noch zerhäckselt... Wenn Kirby jetzt noch menschliche Füße hätte, wäre das Grauen perfekt.

Mario verprügelt Goombas, Link zerschneidet seine Gegner und Kirby frisst sie: Nintendos Helden könnten in Wahrheit eine ganz schön fiese Truppe sein. Vor welchen Nintendo-Charakter hättet ihr im echten Leben die größte Angst?