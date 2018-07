In Spruce Grove, Kanada endete der Besuch eines Supermarkts für ein Pärchen, nach zahlreichen Delikten, mit einer Festnahme. Was genau die beiden sich gedacht haben, kann man nicht recht nachvollziehen, doch dass ein User die Aufnahme der Überwachungskameras mit "Metal Gear"-Musik hinterlegt hat, macht die Sache noch witziger als sie so schon ist.

Nachdem der Ladenbesitzer den Verdacht hegte, der Mann zahle mit einer gestohlenen Kreditkarte, rief er die Polizei. Als der Polizist den Mann festnehmen wollte, leistete dieser Widerstand und versuchte den Polizisten zu entwaffnen, während seine Freundin versucht über den Lüftungsschacht zu fliehen.

Wie diese Aktion endet, solltet ihr euch selbst in dem Video angucken, dass dank der Idee von Omar Villegas, „Metal Gear“-Musik dahinter zu legen, das witzigste Video ist, dass wir seit langem gesehen haben.

(Quelle: TheMexicoHouse)

Nach ihrem Fall durch die Decke, ließen sich die beiden ohne weitere Umstände festnehmen. Das wirre gefecht hinterließ ein großes Loch in der Decke und ein leicht verbogenes Metallregal.

Da hat wohl entweder jemand zu viel GTA gespielt oder zu viele Agentenfilme geguckt. Die Nummer mit dem Lüftungsschacht ist auf jeden Fall gut. Habt ihr genauso gelacht wie wir?