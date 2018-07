Yoshi ist seit dem ersten Super Smash Bros. ein fester Bestandteil der Reihe – doch auf dem deutschen Cover scheint für den süßen Dino kein Platz mehr zu sein.

Wie war die Nintendo-Direct während der E3? Ein klarer Erfolg oder ein Griff ins Klo?

In einer eindrucksvollen Vorführung aller Charaktere wurde uns im Rahmen der E3 das neue Smash Bros. von Nintendo vorgestellt. Erstmals gibt es jeden Kämpfer, der jemals für einen Teil der Reihe aufgetreten ist – inklusive der neuen Charaktere Ridley und den Inklings aus Splatoon. Doch eine andere Tatsache scheint vor allem den deutschen Fans sehr sauer aufzustoßen, die schon bei anderen Nintendo-Spielen wie Breath of the Wild ein Problem war.

Wieder einmal ist das USK-Logo für Super Smash Bros. viel zu groß und nimmt deutlich mehr Platz ein als die Altersstufenbeschränkungen unserer Kollegen aus den Vereinigten Staaten oder England. An sich wäre das nur ein kleiner, kosmetischer Makel, doch leider sind die Auswirkungen hier größer.

Der Charakter Yoshi wurde einfach vom Cover entfernt, weil man wegen dem Logo den Kämpfer Pikachu ein Stück nach oben verschieben musste. Damit wäre Yoshi wohl zu verdeckt gewesen, was Nintendo dazu veranlasste, unseren grünen Freund komplett zu streichen. Das hätte man auch deutlich besser regeln können.

An dieser Stelle lässt sich anmerken, dass ja eigentlich Pikachu im weg ist. Der arme Yoshi.

Verzichtet ihr wegen dem fehlenden Yoshi auf das deutsche Cover und importiert ihr euch eine andere Version? Wir würden in den Kommentaren gerne wissen, wie ihr zu dieser Thematik steht.