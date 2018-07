Videospiel-Schmuddelfilmchen sind nichts Neues. Auch über Overwatch-Pornos haben wir bereits berichtet. Doch dass auch der neue Held, namens Hammond, Material für "erotische" Filmchen bietet, hätten wir wirklich nicht erwartet. Denn der tapfere Kämpfer ist ein Hamster.

Obwohl Hammond mit seinen Pausbacken einfach nur süß und unschuldig aussieht, sind scheinbar ein Haufen von Nutzern pornografischer Seiten der Meinung, etwas Sexuelles in Hammond zu sehen, der außerdem den Spitznamen Wreckingball trägt. Nicht einmal einen Tag nach der Ankündigung des neuen Heldens hat es gedauert, bis in den tiefsten und dunkelsten Ecken von Foren wie Reddit, Bilder des Hamsters auftauchten. Wohlgemerkt seht ihr ihn dort nicht in einem Kampf um den Sieg.

stop posting about Hammond porn!!! I'm so tired!!! — venven (@venf3) 1. Juli 2018

Einige Twitter-User haben davon scheinbar auch schon die Schnauze voll: "Hört auf Pornos von Hammond zu posten! Ich habe keine Lust drauf!". Ein anderer User hebt außerdem hervor, dass Hammond wohl erst 14 sei.

hey all you motherfuckers drawing porn of hammond



stop pic.twitter.com/gjuENXsC1c — Rick (@frugicide) 30. Juni 2018

Die pornografische Seite Pornhub wertet übrigens regelmäßig die beliebtesten Suchbegriffe aus und bewies, dass auch Fortnite die Fantasie einiger Nutzer anregt. Overwatch bleibt dennoch unangefochten auf dem ersten Platz.

Auch wenn Hammond wohl gerade beliebt bei einigen Usern des Internets ist, führt laut Pornhub dennoch Brigitte die Liste der häufigsten Suchen nach Schmuddelfilmchen an.