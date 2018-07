Quake für die moderne Generation: Quake Champions setzt auf alte Traditionen und neue Tugenden.

Googles KI-Projekt DeepMind macht weiter Fortschritte: Die auf den Namen "FTW" (For The Win) getaufte KI-Truppe hat in einem Probeturnier ein menschliches Team in Quake 3 Arena geschlagen. Zuvor musste die KI jedoch eine ganze Zeit lang intensiv trainieren.

Mit Quake Champions versucht id Software derweil an alte Zeiten anzuknüpfen

DeepMind hat im Vorfeld des Probeturniers etwa eine halbe Million Matches im Modus "Capture the Flag" ausgetragen, um mit jeder weiteren Partie mehr vom Spielmodus und von der Komplextität des Ego-Shooters zu verstehen. Das sogenannte "reinforced learning" hat satte 41.667 Stunden benötigt. Nach etwa 30.000 Matches, so heißt es in einem Pressetext, habe die KI erst die grundlegenden Spielregeln verstanden.

Nach den vielen Trainingseinheiten hat Google anschließend ein kleines Testturnier veranstaltet. Traten die menschlichen Teilnehmer gegen das Team FTW an, gewann auschließlich die KI jede Runde des Modus Capture the Flag.

Allerdings: Wurden Menschen zusammen mit den Bots in ein Team geworfen, bestand immerhin eine Siegchance von fünf Prozent gegenüber dem reinen KI-Team. Zusammengefasst war die künstliche Intelligenz dennoch den menschlichen Spielern deutlich überlegen.

Der Erfolg der DeepMind-KI ist sichtlich beeindruckend und zeigt einen stetigen Fortschritt. In Zukunft möchte das Google-Team die künstliche Intelligenz natürlich weiter verbessern und auch in anderen, noch komplexeren Spielen antreten zu lassen.