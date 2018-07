Eigentlich sollte der Spielwiesen-Modus in Fortnite dazu dienen, dass Anfänger für das Battle Royale trainieren können. Entweder mit Schusswaffen oder wie schnell eine Schutzmauer errichtet werden kann. Ein paar Nutzer haben den Trainingsbereich jedoch lieber für eine eigene Interpretation von Mario Kart genutzt.

Zur Erinnerung: Im Spielwiesen-Modus von Fortnite könnt ihr eine Stunde lang nahezu ohne Einschränkungen trainieren. Es gibt mehr Ressourcen, ihr könnt mit dem Waffen zielen lernen und falls ihr mal sterbt, seid ihr nicht für den Rest der Runde tot. Es ist also praktisch ein Übungsmodus, in denen vor allem Anfänger mal in Ruhe ein paar Dinge ausprobieren können.

Oder aber ein paar Spieler nutzen den Modus, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Einer von ihnen ist der YouTuber Noahh, der mit ein paar Freunden kurzerhand eine Rennstrecke à la Mario Kart nachgebaut hat. Gefahren wird natürlich mithilfe der Einkaufswagen:

(Quelle: YouTube, Noahh)

Auf eine ähnliche Idee ist der Reddit-Nutzer JoshB_C gekommen, der seine Strecke kurzerhand bei den berühmten Tilted Towers aufgebaut hat - inklusive Rampen und Sprungpassagen.

Nicht weniger beeindruckend ist das Werk des deutschen YouTubers DestinyCast, der eine Strecke im Dusty Devot errichtet hat. Das Video hat er anschließend so bearbeitet, dass es wie eine Splitscreen-Übertragung aussieht:

(Quelle: YouTube, DestinyCast)

Was fehlt sind aktuell Gegenstände, wie rote und blaue Panzer, die Mario Kart erst zu dem machen, was es eigentlich ist: Ein Party-Spaß, bei dem sich am Ende alle irgendwie ein wenig hassen.

Noch sind den Spielern diesbezüglich aber die Hände gebunden. Fans hoffen jedoch darauf, dass Entwickler Epic Games in naher Zukunft sogenannte "Custom Server" erlaubt, in denen auch die restlichen Einschränkungen aufgehoben werden können.