Sachen gibt’s, die gibt es gar nicht. Ein YouTuber hat einen ganz bestimmten Plan und isst dafür jeden Tag ein Foto von PewDiePie. Kein Witz.

Wusstest du, dass PewDiePie einen eigenen YouTube-Simulator veröffentlichte?

Billy Krankavitch ist eigentlich ein ganz normaler Teenager im Alter von 15 Jahren und führt einen YouTube-Kanal unter dem Namen FaZe Lampshade – auch wenn er gar nichts mit dem FaZe Clan zu tun hat. Doch neben seinen „normalen“ Videos lud er plötzlich einen Clip hoch, in dem er ein Foto von PewDiePie verspeist. Ziel dieser Aktion: Er zieht diese Challenge jeden Tag so lange durch, bis PewDiePie auch ein Foto von ihm isst. Klingt komisch – ist es auch.

Nach 46 Tagen landete seine kuriose Challenge endlich bei PewDiePie in einem Video, der ihm dazu riet, sofort aufzuhören – er würde niemals ein Foto von ihm essen. Zu der Zeit ging die Aktion dann auf Reddit viral, was sich allerdings nicht nur positiv auf seinen Kanal auswirkte. Neben den vielen Views und Abonnenten bekam Billy auch Strikes auf seine Videos. Bei drei Strikes wird der Kanal gelöscht, was dann auch relativ schnell geschah.

Billy hörte nach den Worten von PewDiePie dann auch auf, doch als die Reddit-Geschichte nochmal Fahrt aufnahm, ruderte der schwedische Entertainer zurück und machte Billy ein Angebot: Wenn er 100 Fotos von ihm essen würde, würde er im Austausch auch ein gedrucktes Bild von Billy essen.

Weil er auf YouTube erneut gestriked wurde, findet die Aktion jetzt auf Reddit statt und wird in knapp 30 Tagen beendet sein. Ob PewDiePie sein Versprechen dann einlöst, bleibt abzuwarten.