Englische Wiesen und Wälder, zugefrorene Seen und herbstliche Straßen: Das erste Video zu Forza Horizon 4 hat auf der E3 2018 Eindruck hinterlassen. Der YouTuber RavenwestR1 war davon so angetan, dass er kurzerhand den kompletten Trailer in Grand Theft Auto 5 nachgestellt hat.

Hier erst einmal das Ankündigungsvideo von Forza Horizon 4:

Für die Umsetzung in GTA 5 hat RavenwestR1 nicht einfach einfach nur das Grundkonzept des Videos übernommen. Stattdessen hat er versucht nahezu jede Szene so identisch wie möglich nachzustellen. Nicht immer hat das ganz geklappt, denn schließlich spielt GTA 5 in einer fiktiven US-amerikanischen Stadt und nicht in England. Das Ergebnis kann sich aber trotzdem absolut sehen lassen:

(Quelle: YouTube, RavenwestR1)

RavenwestR1 liefert in einem weiteren Video auch noch einen direkten Vergleich ab. Hier zeigt sich noch einmal besonders, auf wie viele Details der YouTuber geachtet und wie überzeugend er den Videoschnitt nachgeahmt hat:

(Quelle: YouTube, RavenwestR1)

Noch ein weiteres Detail versteckt sich im Vergleichsvideo: Forza Horizon 4 sieht zum Anbeißen lecker aus.

Während GTA 5 übrigens schon seit einiger Zeit spielbar ist, benötigt Forza Horizon 4 noch ein bisschen Backzeit. Das Rennspiel erscheint voraussichtlich am 2. Oktober für PC und Xbox One.