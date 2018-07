In einer Grundschule in England ist der Floss-Tanz aus Fortnite jetzt verboten. Nach Aussage der Direktorin sei Fortnite ein gewalttätiges Spiel, in dem Massenmorde an anderen Menschen als Belohnung mit einem Tanz gefeiert werden, so berichtet das Onlinemagazin LADbible.

Fortnite hat innerhalb eines Jahres 125 Millionen Spieler in jeder Altersgruppe ab 12 Jahren gewonnen. Im Jahr 2018 ist das Spiel omnipräsent, selbst bei Leuten, die nichts mit Videospielen am Hut haben. Die Fortnite-Tänze, wie der Floss-Tanz, werden sowohl auf dem Schulhof getanzt, als auch in Choreografin von berühmten Tänzern eingearbeitet, oder von YouTube-Streamern nachgemacht.

In diesem Video stiehlt das Backpack-Kid Katy Perry mit seinen Fortnite-Tanzschritten die Show. (Quelle: Youtubenutzer IWoozie)

Cathrine Cox, die Direktorin der Ilfracombe Grundschule im Süden Englands, sieht sowohl in dem Spiel, als auch in den Tänzen eine Gefahr für ihre Schüler.

Nach ihrer Aussage sei Fortnite ein extrem süchtig machendes Spiel und gewalttätige Videospiele seien allgemein assoziiert mit gewalttätigem Verhalten im echten Leben.

Sie sagt aus, sie wolle eine Schule in der sich Menschen gegenseitig gut behandeln, mit Güte und Respekt. Die Tänze seien genutzt worden, um andere Kinder zu umzingeln und einzuschüchtern.

Eltern reagieren auf das Tanz-Verbot und die Begründung, dass sie dem Mobbing dienten, mit Unverständnis und bezeichnen die Maßnahme laut LADbible auf Facebook als lächerlich.

